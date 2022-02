Coppa Italia, Inter prima semifinalista, battuta la Roma 2-0

L’Inter torna alla vittoria riscattando la sconfitta nel derby e si iscrive alla semifinale di Coppa Italia

C’era molta attesa per il ritorno in campo dell’Inter dopo la sconfitta subita sabato nel derby contro il Milan. E i nerazzurri non hanno commesso lo stesso errore che è costato loro la stracittadina. Contro una Roma per la verità non molto incisiva i nerazzurri giocano una gara intensa quanto basta.

Inter-Roma, la partita

A facilitare il compito della squadra di Simone Inzaghi il vantaggio, praticamente immediato, di Dzeko che con una precisa conclusione di piatto trova il fondo del sacco su un cross di Perisic. La Roma, nonostante qualche problema di approvvigionamento per Abraham, riesce anche a creare qualche pericolo verso la porta di Handanovic con Zaniolo, Ibanez su punizione. Ma la sostanza è che la squadra nerazzurra mantiene ben saldo il pallino del gioco, sia nel primo che nel secondo tempo.

Quando tuttavia la preoccupazione per quanto è successo nel derby, dominato fino al 70’ e perso nel giro di tre minuti, riaffiora. Con Bastoni fuori per infortunio, si temono conseguenze serie alla caviglia del difensore, i nerazzurri si affidano a Sanchez che torna a fare il protagonista: eurogol da 25 metri con palla direttamente all’incrocio dei pali. E partita chiusa, anche perché la Roma da qui alla fine del match farò davvero pochissimo.

Da sottolineare la caldissima accoglienza riservata da San Siro a José Mourinho, applaudito prima, durante e dopo l’incontro con il tecnico portoghese del Triplete sinceramente emozionato.

L’Inter accede alla semifinale e attende il risultato di Milan-Lazio, in programma domani, sempre a San Siro alle 21. In caso di vittoria rossonera sarà ancora derby.

Quarti di finale Inter Roma 2-0 Milan Lazio 9 febbraio ore 21 Lazio-Udinese Atalanta Fiorentina 10 febbraio ore 18 Milan-Genoa Juventus Sassuolo 10 febbraio ore 21

Il tabellino

INTER – ROMA 2-0

1’ Dzeko, 68’ Sanchez

INTER: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (43′ De Vrij), Darmian, Barella (84′ Calhanoglu), Brozovic, Vidal (84′ Vecino), Perisic (84′ Dumfries), Dzeko (75′ Lautaro Martinez) , Sanchez.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez (45′ Kumbulla), Krasdrop, Sergio Oliveira (70′ Pellegrini), Veretout (70′ Cristante), Vina (76′ El Shaarawy), Zaniolo, Abraham (88′ Felix Afena), Mkhitaryan.

Ammoniti: Zaniolo, Mancini