Coppa Italia, le partite dei sedicesimi di finale: tutte in diretta TV

Si apre il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, le partite in programma da oggi a giovedì

Torna dopo oltre tre mesi dal turno preliminare di agosto la Coppa Italia con la sua nuova formula. In campo nel corso di questo turno infrasettimanale anche le squadre di Serie A della fascia bassa che prelude agli ottavi, un programma il 12 gennaio.

Coppa Italia, il nuovo format

La Coppa Italia quest’anno ha cambiato completamente format. In campo, con otto partite in quelli che sono stati definiti sedicesimi di finale, anche le squadre di Serie A del ranking inferiore, chiamate a sostenere già un primo turno eliminatorio in agosto. Una sola squadra del massimo campionato risulta essere già stata eliminata: il Bologna, esclusa dopo la sconfitta in casa con la Ternana. Tutte le altre sono in corsa, in attesa che scendano in campo anche le otto teste di serie, che giocheranno solo dal prossimo turno.

In effetti la competizione vera e propria, che prevede sempre una una singola gara a eliminazione diretta in casa della squadra con il miglior piazzamento dello scorso anno, comincerà proprio dal 12 gennaio con gli ottavi di finale. Le gare in programma in questo turno sono in definitiva un ultimo turno di qualificazione. Ma con alcuni elementi di interesse e con qualche partita di buon livello.

Le partite in programma

Otto le partite in calendario: tre oggi, martedì 14, tre domani e le ultime due giovedì. Tutte in orari diversi per consentire le dirette televisive che saranno trasmesse in chiaro, su Italia 1. Mediaset si è infatti garantita i diritti da questa edizione per i prossimi tre anni.

Tre le sfide di Serie A: Genoa-Salernitana (a Marassi oggi alle 21), Verona-Empoli (domani al Bentegodi alle 15) e Sampdoria-Torino, gara di cartello in programma a Marassi giovedì alle 21. Le squadre che vinceranno accederanno agli ottavi per affrontare secondo uno schema già stabilito dal ranking le otto teste di serie che avranno il vantaggio di giocare in casa la gara decisiva.

Il format prevede che le squadre meglio piazzate nel ranking siano quelle che si avvantaggeranno dell’incontro tra le mura amiche. Ranking che vede al primo posto la Juventus (che detiene il trofeo dopo la vittoria dello scorso anno in finale sull’Atalanta). Al secondo posto l’Inter campione d’Italia e poi via via tutte le squadre secondo il loro piazzamento nel campionato della scorsa stagione: e dunque nell’ordine Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo.

Questi gli abbinamenti dei sedicesimi in programma, nell’ultima colonna, in grassetto, la prossima avversaria della squadra vincente