Coppa Italia femminile, Roma e Juventus in semifinale

Un gol di Bonansea basta alla Juventus per battere l’Inter e accedere alla Final Four di Coppa Italia femminile, Roma che bissa il successo con il Como

Se per la Roma la gara di ritorno contro il Como era solo una formalità, l’Inter aveva una grandissima occasione per sgambettare le ragazze della Vecchia Signora. Ma la Juventus ancora una volta ne esce indenne…

Juventus-Inter 1-0

Il pareggio della gara d’andata (1-1), che aveva visto la Juventus pareggiare a tempo scaduto, soffrire molto e rischiare una sconfitta che in Italia non appartiene al database bianconero da molti mesi, viene rotto da una zampata di Bonansea su cross di Lenzini. Juve messa ancora una volta a durissima prova dall’Inter di Rita Guarino (ancora tanti applausi per lei) con il portiere Peyraud Magnin che compie alcuni interventi davvero significativi.

La pressione dell’Inter si spegne nel secondo tempo con il passare dei minuti. Ma fino al termine la gara resta aperta a qualsiasi risultato con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Forcing apprezzabilissimo dell’Inter nel finale: ma la porta bianconera rimane inviolata. E la Juve accede di nuovo alla semifinale di Coppa Italia dove quest’anno troverà il Milan di Maurizio Ganz.

PARTITA EMPOLI

FIORENTINA

0-0

2-2 SAMPDORIA

MILAN

1-4

1-4 COMO

ROMA

0-3

1-2 INTER

JUVENTUS

1-1

0-1

Roma-Como 2-1

Tutto facile invece per la Roma, soprattutto in considerazione dello 0-3 maturato sul campo delle Lariane. Partita comunque interessante per merito proprio delle ospiti che si portano in vantaggio con Kubassova. La Roma prende in pugno la partita, pareggia (con Haavi di testa), raddoppia (Pirone in mischia) e poi controlla la gara fino al termine sfiorando il terzo gol in più riprese. Alle giallorosse, detentrici del trofeo tocca ora l’Empoli.