La Fiorentina ipoteca la finale di Coppa Italia battendo in trasferta la Cremonese nella gara d’andata

Ribadendo lo stesso risultati di pochi giorni fa in campionato, la Fiorentina passa a Cremona e conquista la gara d’andata della seconda semifinale di Coppa Italia.

Il punteggio dice molto, ma ancora di più dice la condotta di gara della squadra di Vincenzo Italiano che gioca di più e meglio, grazie anche alla forza dei nervi distesi di una squadra che mette in archivio la sua nona vittoria consecutiva.

Cremonese-Fiorentina 0-2

Non basta un pubblico straordinario allo Zini, con la Cremonese che vive la prima semifinale di Coppa della sua storia come una grande festa, indipendentemente dalle incertezze di campionato dove i grigiorossi sono quasi condannati.

Ma che i padroni di casa non siano abbastanza tranquilli lo si intuisce fin dalle prime battute. Viola che dominano la scena senza difficoltà creando dopo soli 5’ una prima clamorosa occasione che costringe Sarr a un doppio intervento su Ikoné e Barak. Anche Terracciano deve intervenire, su una conclusione di Tsadjout che trova l’angolo giusta, ma anche le mani del portiere avversario.

Al 20’ Fiorentina a bersaglio. Biraghi effettua un ottimo cross dalla destra che chiama alla deviazione di testa Cabral, perfetto nei tempi e nella traiettoria del movimento in area. Altra occasione sontuosa di lì a poco per Gonzalez che riceve a un metro dalla porta un cross di Meité e centra in pieno la figura di Sarr.

Sterile la reazione della Cremonese nonostante i cambi di Ballardini. La Fiorentina amministra, lascia sfogare gli avversari e alla prima occasione chiude il match, e forse anche il conto della semifinale: Aiwu si immola sulla linea di porta per bloccare un tiro di Cabral, ma lo fa con un gomito. Espulsione diretta e calcio di rigore che Nico Gonzalez trasforma.

La Fiorentina attende il match di ritorno, al Franchi il 27 aprile prima di festeggiare. Nell’altra semifinale, caratterizzata da nervosismo e polemiche, pareggio tra Inter e Juventus.