Atalanta Villarreal Champions 2021 -22 stasera su Prime Video

L’Atalanta questa sera contro il Virreal si gioca la possibilità di accedere agli ottavi Finale di Champions League. Formazione a che ora gioca la Dea e Guida Tv

Atalanta – Champions – Inutile piangere sul latte versato. L’Atalanta sa perfettamente che a quest’ora i conti potevano essere già fatti e che con un po’ di attenzione in più, in modo particolare dopo i due pareggi subiti in rimonta dal Manchester United e a Berna, dallo Young Boys, l’accesso agli ottavi di finale di Champions League poteva essere già cosa fatta.

L’Atalanta si qualifica se…

Con il Manchester United già qualificato e virtualmente primo, a meno di un clamoroso tonfo dei Red Devils nella partita conclusiva contro lo Young Boys in programma all’Old trafford, l’Atalanta è costretta a battere il Villarreal per proseguire il suo cammino in Champions League. Un pareggio lascerebbe la Dea al terzo posto, a fare i conti con la possibile, ma del tutto inverosimile, rimonta degli svizzeri che dovrebbero battere con una goleada lo United per scavalcare i neroblu in classifica nel compiuto della differenza reti. Dunque, quello in programma questa sera a Bergamo alle 21.00, è indiscutibilmente un vero e proprio scontro diretto. Nel quale l’Atalanta avrà a disposizione un solo risultato per essere certa di accedere alla seconda fase: la vittoria.

Champions League, Atalanta-Villarreal

Formazione Atalanta

Distrazioni e cali di tensione a parte il campionato di Serie A restituisce alla Champions League un’Atalanta in forma stellare, la squadra che probabilmente in questo momento gioca il calcio più divertente e spettacolare di tutto il torneo. Si tratta ora di concretizzare senza ulteriore indecisioni un risultato che assolutamente alla portata della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, reduce dalla bella vittoria di Napoli.

Atalanta al gran completo per il tecnico di Grugliasco che in attacco dovrebbe puntare ancora una volta su Zapata, che sta vivendo un momento di forma straordinario, sostenuto da Pasalic e Malinovskyi. Difesa riconfermata con Toloi, Demiral e Palomino davanti a Musso.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Formazione Villarreal

Il Villarreal arriva da una sconfitta nel campionato spagnolo, 1-0 contro il Siviglia che in questo momento è secondo alle spalle del Real Madrid. Non è un momento brillantissimo per il Sottomarino Giallo, senza vittorie e con un solo punto all’attivo nelle ultime tre partite nella Liga, tredicesimo in campionato con 16 punti in quindici gare. Unai Emery ripropone il suo consolidato 4-4-2 con qualche indecisione sul fronte offensivo. Yeremi Pino è squalificato e Gerard Moreno è tornato a disposizione ma non è ancora al 100%. Danjuma, tenuto a riposo a Siviglia, sarò in campo dal primo minuto probabilmente con Alcacer.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Alcacer, Danjuma.

Statistiche e curiosità

Il Villarreal è la terza squadra spagnola che l’Atalanta incrocia nel suo destino di Champions League dopo il Real Madrid, che lo scorso anno eliminò la Dea agli ottavi di finale, e il Valencia, battuto nel doppio confronto – sempre agli ottavi di finale – nella seconda fase del 2020.

All’andata finì 2-2 con il vantaggio di Goosens e il pareggio di Freuler dopo i due gol spagnoli di Trigueros e Danjuma. Di fronte due squadre che hanno una storia europea giovane sicuramente recente. Per l’Atalanta questa è la terza campagna di Champions League consecutiva. Per il Villarreal, si tratta della quarta presenza nella fase a gironi da dieci anni a questa parte. Da sottolineare che gli spagnoli, lo scorso anno, hanno alzato il primo grande trofeo internazionale della loro storia, l’Europa League, battendo in finale niente meno che il Manchester United guadagnandosi il diritto di giocarsi la Supercoppa europea contro il Chelsea pigliatutto di Tuchel, vincente anche in quella occasione.

Atalanta-Villarreal si gioca mercoledì alle 21.00, stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo. Arbitra l’inglese Anthony Taylor. La partita sarà diffusa in diretta e in esclusiva su Prime Video, la piattaforma di Amazon.

Nell’altra partita del girone, sempre alle 21, il Manchester United, già qualificato, ospita lo Young Boys Berna.