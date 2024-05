Dopo il penultimo turno di Serie C femminile arriva un verdetto: la terza squadra promossa in Serie B, ovvero la Vis Mediterranea che batte il Villaricca e vince il girone C, raggiungendo in Serie B le promosse negli altri gironi: Meran e Lumezzane. Ecco la situazione aggiornata, gruppo per gruppo.

Serie C Girone A: risultati 29° turno

Il Lumezzane, già promosso, passa anche sul campo della Pro Sesto. L’Orobica saluta il pubblico di casa con un rotondo 7-1 sull’Angelo Baiardo (tripletta di Coda) ormai certo di poter disputare anche la prossima stagione di Serie C evitando i playout che al momento sono una vicenda riservata a Roma Calcio Femminile e Accademia Vittuone. Giallorosse battute in casa (4-6) dal Monterosso della topscorer Citaristi protagonista di un’altra tripletta che la porta a quota 30 in una splendida volata a tre per il titolo di scarpa d’oro del girone che oltre a Coda (29) coinvolge anche Arianna Montecucco dell’Independiente Ivrea.

Vittuone che invece prima perde una grande occasione nel recupero con il Tharros, che passa al Sandro Pertini 0-1. Ma poi riesce a rimediare tre punti sofferti sul campo del Caprera, già retrocesso (4-5). In questo momento ci sono cinque punti di vantaggio per la Roma CF che se restassero così le cose anche dopo il prossimo turno dovrebbe affrontare il match decisivo di playout per garantirsi la salvezza. Nell’ultimo turno Roma CF costretta a vincere sul campo dell’Angelo Baiardo così come il Vittuone che ospiterà lo Spezia.

Girone B di Serie C: chi sale e chi scende

Anche nel Girone B i conti sono ormai fatti con il Meran promosso in Serie B con tre turni d’anticipo. Le altoatesine passano agevolmente anche sul campo della Triestina (0-5) con Nadine Nischler scatenata con un altro poker di reti. Ormai scontate anche le retrocessioni: L’Aquila, che si è ritirato e il Perugia sconfitto pesantemente anche a Vicenza (11-0) scendono in eccellenza seguiti da Condor Treviso, nettamente battuto dal Venezia (9-0) e dalla Triestina. Niente playout in questo girone.

Girone C, Serie C femminile: la situazione

L’attesa era tutta per la partita della Vis Mediterranea impegnata sul campo di un Villaricca ormai libero dal rischio di un playout. Nessun ulteriore rinvio da parte della formazione irpina che dopo il pareggio interno contro il Catania, che aveva rimandato la festa può finalmente, lasciarsi andare a un urlo liberatorio: tripletta di Karalvanova nel perentorio 0-7 che spinge la Vis Mediterranea in serie B e festa grande fino a tarda notte in tutta Montoro.

Frosinone che non ha lasciato nulla di intentato andando a vincere sul campo del Catania 0-4, così come spicca anche la pesantissima vittoria del Trastevere, addirittura 11-0 a carico del Molfetta già retrocesso con sette gol di Eleonora Serao, ora al comando della classifica marcatori del girone con 32 centri.

Piuttosto clamoroso il risultato che riguarda la coda e la zona playout. Il Crotone, ormai retrocesso aritmeticamente, è andato a vincere sul campo dell’Eugenio Coscarello andando a complicare non poco la coda di stagione della formazione cosentina. Con l’Apulia Trani destinata anch’essa all’Eccellenza, troppo pesante il distacco della squadra pugliese, terz’ultima in classifica ma fuori quota per giocare i playout, rimane un solo posto destinato alle retrocessioni. Rischia grosso proprio l’Eugenio Coscarello Castrolibero che dovrà per forza vincere l’ultima partita in programma sul campo del Frosinone per non perdere contatto dal Grifone, vittorioso sull’Apulia Trani (2-1) e chiamato domenica prossima a giocare sul campo del Molfetta, ultimo in classifica.