A pochi giorni dallo scontro diretto più atteso, Lazio e Ternana proseguono il loro duello a distanza nel campionato di Serie B femminile

Manca solo una settimana alla partita più attesa della stagione quella tra le superfavorite della Serie B femminile Lazio e Ternana. Ma intanto la compagnia di pretendenti si è ampliata rendendo gli sviluppi della stagione davvero molto imprevedibili.

In attesa di trovarsi di fronte la prossima settimana, Ternana e Lazio saranno impegnate in trasferta: e i rischi a quanto pare sono soprattutto della squadra umbra.

Serie B, due sfide al vertice

La Ternana è chiamata alla partita di cartello più interessante del turno, interamente concentrato nel pomeriggio di domenica. Le Fere sono ospiti del Cesena, dieci risultati utili consecutivi, da ottobre a oggi: nove vittorie. Una squadra quella romagnola che dopo essersi concessa il lusso di battere in campo esterno la Lazio vorrebbe adesso giocare lo stesso tiro anche alla Ternana che a oggi ha subito una sola sconfitta contro il Parma. La sfida è davvero molto interessante: la Ternana ha annunciato alcune novità significative nel suo organico a cominciare dall’arrivo del portiere Siejka, appena arrivata dal San Marino e di Alice Berti, in prestito dalla Juventus Women. Nel primo turno del 2024 potrebbero fare entrambe il loro esordio. Per il Cesena, brillantissima realtà di questa prima parte della stagione, un’altra importante opportunità per mettersi al centro della scena.

Lazio sul mercato ma ancora senza nessuna ufficialità di rilievo in questa prima finestra di gennaio. La squadra di Grassadonia è ospite di un San Marino notevolmente rinnovato considerando gli arrivi di Carrer (dall’Hellas Verona) e dell’irlandese Peare oltre che del ritorno di Magda Nicolini. Le Titane hanno chiuso il 2023 con una bella vittoria sul Freedom, ma la classifica che le vede quart’ultime proprio sulle cuneesi non lascia grande tranquillità.

Altra sfida molto interessante è quella che riguarda il Parma, ospite del Genoa: le rossoblu di Antonio Filippini si sono fermate dopo sei vittorie consecutive con due sconfitte importanti, contro Ternana e Cesena. Ma la squadra resta di alto livello: e contro il Parma, anch’esso reduce da sei vittorie di fila, le Grifoncine cercano un pronto riscatto.

Scontri diretti in coda

Ancora una volta il turno del campionato di Serie B, il 12esimo, sembra concentrarsi soprattutto sulle sfide di coda, quasi tutte importantissime, autentici scontri diretti. Il Tavagnacco, penultimo e in crisi nera, affronta un Freedom che ha collezionato cinque sconfitte consecutive subendo ben 17 gol. Si tratta dell’unico anticipo, in programma alle 12.30 di domenica.

Le cuneesi hanno chiuso alcuni accordi importanti: su tutti quello che riporta in Italia Adriana Martin, spagnola con una considerevole esperienza – tra le quali quello nella Lazio – e un gran numero di gol segnati. Appena ufficializzato l’arrivo di Simona Zito dall’Arezzo per una squadra che deve fare un considerevole salto di qualità se vuole evitare le ultime tre posizioni che significherebbero retrocessione in Serie C.

Molto interessante anche la partita tra Pavia e Arezzo, squadre che nelle ultime settimane del 2023 sono riuscite a muovere una classifica che resta preoccupante. Cme quella della Res Roma, che ospita il Brescia, e del Bologna a caccia della terza vittoria nelle ultime cinque partite contro il Ravenna che di successi non ne ha messo in conto nemmeno uno fino a questo momento.

Tra le curiosità spicca il derby tra Verona e Chievo: Hellas che ha quattro punti di vantaggio sulle asinelle in una sfida che vale la linea di demarcazione tra i due scompartimenti della classifica.