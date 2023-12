Il campionato di Serie B gioca la sua ultima partita del 2023 prima della pausa di Natale e Capodanno senza scontri al vertice

I tre punti sono pur sempre tre punti e valgono tanto in questa quanto in coda. Ma stavolta quelli in palio nell’undicesima giornata del campionato di Serie B Femminile, sembrano essere più pesanti per le squadre che lottano nella parte meno nobile della classifica.

In un turno interlocutorio che ancora una volta rinvia il regolamento di conti tra le formazioni di vertice sono quelle in lotta per la salvezza ad affrontarsi in numerosi scontri decisamente interessanti.

Serie B, partiamo dal fondo

Dunque, per una volta, partiamo proprio dalle sfide che riguardano la parte medio bassa della classifica. È presto per definirle decisive ma gli scontri diretti, soprattutto in un campionato che si decide sul range di pochissimi punti, lo sono quasi sempre.

Nel quadro delle otto partite in programma, tutte concentrate nella giornata di domenica, spiccano in modo particolare la sfida tra Freedom Cuneo e San Martino Academy, appaiate a quota 6, a cavallo tra terzultimo e tredicesimo posto quello che decreterebbe la differenza tra salvezza e retrocessione. Cuneesi reduci da quattro sconfitte consecutive; sammarinesi con tre sconfitte e altrettanti cambi da allenatore. L’Arezzo, in serie positiva con quattro punti nelle ultime due partite, cerca di mantenere la sua serie positiva affrontando la Res Roma, anch’essa protagonista di tre partite che hanno portato ben 7 punti nel corso dell’ultimo mese. L’unica squadra che non ha ancora conquistato una sola vittoria nelle 10 partite giocate fin qui è il Ravenna che tenta di riempire la casella più importante, quella di successi, affrontando in casa il Chievo Verona.

Duelli a distanza per le battistrada

Le due capolista sono chiamate a turni tutto sommato abbordabili. La Lazio, che non giocherà a Formello ma a Viterbo, ospita il Pavia. La Ternana reduce da tre vittorie consecutive dopo la sconfitta subita dal Parma, è chiamata a un turno apparentemente a senso unico contro il Bologna. La sfida più interessante, proprio come quella di domenica scorsa, che ha visto le rossoblù cedere di schianto in casa alla Ternana, riguarda ancora una volta il Genoa, ospite del Cesena, terzo in classifica dopo il pareggio subito in casa del Chievo. La squadra che al momento vanta il maggior numero di vittorie consecutive e il Parma che ospita il Tavagnacco, penultimo in classifica.

La dinamica di questo turno fa pensare, ancora una volta, che il gap tra le formazioni di testa e quelle di coda sia destinato ad aumentare ulteriormente. Soprattutto se si considera che le due formazioni che fanno in questo momento da cuscinetto tra la parte alta e quella bassa della classifica, Verona e Brescia, si affronteranno nello scontro diretto apparentemente più equilibrato della giornata.

Quella in programma è l’ultima giornata del campionato di Serie B Femminile per questo 2023. Il campionato cadetto tornerà in campo domenica 7 gennaio, dopo due domeniche di riposo assoluto, proprio mentre il massimo campionato assegnerà il primo trofeo stagionale, la Supercoppa in palio tra Juventus e Roma allo stadio Zini di Cremona domenica 7 alle 15:15.