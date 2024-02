Pomigliano-Como è già un anticipo di quella che sarà la lunghissima corsa verso la salvezza. Una corsa che molto probabilmente riguarderà più il Pomigliano, alle prese con un momento estremamente complicato, che per il Como Women.

Quando vedere Pomigliano-Como

Match: Pomigliano vs Como

Data: 18 febbraio 2024

Ora partita: 12:30

Dove si gioca: Stadio Amedeo Liguori – Torre del Greco (NA)

Come vederla in streaming: Dazn solo per gli abbonati.

Pomigliano-Como la situazione in classifica

Una brutta sconfitta per entrambe le squadre. Il Como ha perso in casa contro la Fiorentina in quello che è stato il match decisivo e che ha escluso la squadra lariana dalla corsa alla poule scudetto.

Molto più pesante la battuta d’arresto del Pomigliano sconfitto a Napoli in uno scontro diretto che si ripeterà due volte nella post-season in quello che sarà il testa a testa tra due squadre irrimediabilmente in coda alla classifica. Napoli e Pomigliano sono ultime in classifica, con sei punti. Il Como si trova in una zona decisamente più tranquilla, dodici punti più in alto. Un saldo di quattro vittorie che dovrebbe consentire al Como di guardare con fiducia a una salvezza ampiamente in anticipo.

Pomigliano-Como, ultime notizie e precedenti

Non sono molti i precedenti tra Como e Pomigliano, solo cinque, considerando che il Como Women è in serie A solo dallo scorso anno. Due vittorie del Pomigliano, una del Como e due pareggi, l’ultimo dei quali a reti bianche, quello del girone d’andata. Un’altra curiosità è il fatto che in questa sfida tutte le partite vinte sono state caratterizzate da successi esterni.

Il Pomigliano tornerà in campo con il suo nuovo allenatore, Roberto Carannante, chiamato a guidare la squadra dopo le dimissioni improvvise di Alessandro Caruso.

Il nostro pronostico su Pomigliano-Como

Girone di ritorno molto complicato per entrambe le squadre che hanno ottenuto pochissimo nelle ultime otto partite: quattro punti il Como, una vittoria e un pareggio, solo uno il Pomigliano, con sette sconfitte. I punti in questo momento pesano enormemente per entrambe: ma per il Pomigliano probabilmente di più. Il Napoli ha recuperato tutto il suo svantaggio da dicembre a oggi riaprendo completamente i conti per la salvezza. Ci aspettiamo un pareggio…

PRONOSTICO POMIGLIANO-COMO: X