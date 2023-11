Due squadre ancora alla ricerca del primo successo in Serie A femminile dopo cinque giornate

In una stagione sicuramente ancora molto lunga, Napoli e Sassuolo si ritrovano nella non facile condizione di dovere già recuperare dei punti.

Non che la situazione sia irrimediabile, c’è tempo. Ma il gap con le squadre che puntano alla parte sinistra della classifica e dunque a quella che in primavera sarà la stagione dei play off si sta facendo sempre più ampio. Fondamentale, dunque, non perdere altro tempo.

Napoli-Sassuolo, pochi precedenti

Con il ritorno del Napoli in serie A di questa stagione i precedenti tra queste due squadre si riducono a quattro sole partite, tre delle quali vinte dalla formazione emiliana tra il 2020 e il 2022. Un solo successo per il Napoli poco prima che la sua retrocessione andasse in archivio un anno e mezzo fa punto il Sassuolo, all’epoca, era una delle realtà emergenti del campionato di Serie A femminile. Una promessa solo parzialmente mantenuta.

A mancare alla formazione neroverde, fino a questo momento, sono stati soprattutto i gol di Chiara Beccari, grande rivelazione dello scorso anno, arrivata in prestito dalla Juventus. Per la giocatrice, inserita nella prestigiosa graduatoria dello European Golden Girl, il premio che va alla migliore giovane del calcio femminile internazionale insieme a nomi straordinari come quelli di Salma Paralluelo, terza al recente Pallone d’Oro di Giulia Dragoni, una grandissima soddisfazione: “Non mi aspettavo un riconoscimento del genere si tratta di un onore estremamente importante e rappresentativo – ha detto l’attaccante neroverde – ora però si tratta anche di tornare al più presto al gol, sono certa che Sassuolo sia la miglior scelta possibile per me e per proseguire il mio percorso di crescita”.

Napoli-Sassuolo, nessuna vittoria

La classifica langue, su entrambi i fronti. Il Napoli è reduce da cinque sconfitte consecutive. Sassuolo che ha conquistato un solo punto, in casa, contro il Pomigliano. E per il resto si è tolto l’unica soddisfazione in Coppa Italia, eliminando il Parma e scrivendo il proprio nome negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Napoli-Sassuolo si gioca alle 15 di domenica 5 novembre. Arbitra Cristiano Ursini di Pescara. Diretta in esclusiva in live Streaming su DAZN. Nel prossimo turno Sassuolo ospite del Milan, impegnato in questo turno contro la Fiorentina, Napoli addirittura chiamato a una mission impossibile contro la Roma, reduce dalla partitissima contro la Juventus.