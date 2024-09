C’era attesa per la partita di Sassuolo, l’unica nel calendario della prima giornata del campionato di Serie A femminile che prevedeva una sfida tra due squadre che hanno concluso la stagione vinta dalla Roma disputando i play off lo scudetto.

La Juventus vince in modo assolutamente convincente segnando sei gol creando una moltitudine di occasioni da rete con il Sassuolo che paga qualche distrazione di troppo in difesa ma che non dispiace, giocandosela a tratti anche alla pari.

Sassuolo-Juventus primo tempo

Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Canzi, le bianconere dimostrano sin da subito la loro potenza offensiva, con una prestazione ricca di gol che vede protagonista una grande varietà di giocatrici.

La partita inizia con un Sassuolo combattivo che, su azione da calcio d’angolo, sfiora il vantaggio dopo appena sei minuti con Missipo, il cui tiro da buona posizione finisce alto sopra la traversa. La Juventus, tuttavia, risponde immediatamente: all’8’ minuto, Chiara Beccari – tornata alla base dopo due stagioni in prestito una delle quali proprio a Sassuolo – segna il primo gol in bianconero con una splendida azione personale, saltando due avversarie sulla sinistra e piazzando il pallone sul primo palo. Il Sassuolo non si lascia intimidire e trova il pareggio pochi minuti dopo, grazie a una meravigliosa conclusione da fuori area di Lana Clelland, brava non solo a conquistare una palla vacante ma anche a tirare in modo imprendibile per Capelletti.

Il ritmo della partita rimane alto e le occasioni fioccano da entrambe le parti, anche in considerazione di qualche svagatezza difensiva di troppo su entrambi i fronti. Al 16’ minuto è ancora Clelland a sfiorare la doppietta con un sinistro che passa vicino al palo. Ma un netto fallo di mano di Orsi consegna alla Juventus la migliore occasione da gol, un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli.

Al 35’ terza rete bianconera: un corner battuto perfettamente da Caruso raggiunge Bergamaschi, bene appostata di rincorsa che di testa insacca all’incrocio dei pali il 3-1.

Sassuolo-Juventus secondo tempo

Il secondo tempo prosegue all’insegna di gol e tante occasioni, da una parte e dall’altra. Ma la sensazione è che la Juventus, ogni volta che cerchi di spingere sull’acceleratore, faccia gravi danni in una difesa avversaria lenta a coprire, soprattutto sui lati esterni. Bellissima al 49’ l’azione personale di Cantore, che supera in velocità Pleidrup e con un preciso diagonale firma il 4-1. Juve vicinissima anche al quinto gol almeno in un paio di altre occasioni, clamorosa quella fallita da Caruso a pochi metri dalla porta.

Il Sassuolo reagisce con determinazione: Fischer riapre la partita rimpallando da due passi una parata di Capelletti su un tentativo di Chmielinski. Le emiliane cominciano a crederci, soprattutto quando al 75’ Gallazzi segna con un preciso colpo di testa su calcio d’angolo, portando il risultato sul 4-3 e riaprendo di fatto il match.

La risposta della Juventus, squadra già in eccellente condizione sia fisica che emotiva in vista di quelle che saranno le qualificazioni di Champions League, è rabbiosa e si traduce in due gol. All’82’ Vangsgaard, appena entrata, sfrutta un cross di Thomas con una bella conclusione in spaccata di sinistro in piena area. Due minuti dopo l’attesissima Lehmann, anche lei appena entrata dalla panchina, signora il suo primo gol del campionato italiano approfittando di un errore difensivo del Sassuolo scavalcando Durand con un facile tocco davanti alla porta avversaria.

In campionato

La Juventus sfrutta la vittoria per portarsi provvisoriamente al comando della classifica lasciandosi alle spalle la Roma, bloccata ieri sul pareggio nel derby contro la Lazio per raggiungere l’Inter, la Fiorentina e il Como, reduci dal successo rispettivamente contro Napoli e Milan.

Il Sassuolo tornerà in campo il 14 settembre alle 12.30 contro la Roma, al Tre Fontane, in un avvio di stagione decisamente molto duro sotto l’aspetto del calendario. Che vedrà in campo anche la Juventus sabat0 14 alle 15 per affrontare il Como a Biella.