C’era attesa per la sfida tra Como e Milan in programma a Seregno non solo perché la squadra rossonera si presentava con la grande novità di Suzanne Bakker in panchina, ma anche perché il Como è stata l’ultima squadra di fatto a presentarsi con un nuovo allenatore – Stefano Sottili – e numerosi annunci di mercato dell’ultimissima ora.

Se il pareggio della Roma nell’altrettanto atteso derby con la Lazio ha destato numerose sorprese, la sconfitta del Milan è sicuramente l’aspetto più clamoroso di questa prima giornata del campionato di Serie A femminile.

Como-Milan primo tempo

Eppure in avvio è il Milan a far vedere le cose migliori, con un pressing estremamente alto che costringe il Como sulla difensiva con qualche angoscia. Micidiale una conclusione di Mascarello che si spegne di pochissimo sul fondo dopo pochi minuti. Al 19’ tuttavia, è proprio un errore in fase di costruzione di Mascarello che offre a Nadine Nischler l’opportunità di andare al tiro da fuori area. Palla ben lavorata da Kramzar che appoggia una conclusione della giocatrice altoatesina, capocannoniere assoluta della serie C della scorsa stagione con il Meran, formidabile. Palla all’incrocio dei pali.

Milan che fa davvero poco: giusto un paio di interventi per Gilardi di ordinaria amministrazione, per il portiere titolare con Schroffenegger indisponibile.

Como-Milan secondo tempo

Il Milan anche in avvio di ripresa cerca li costruire la sua fase di gioco offensiva ma lo fa in modo affannoso e non troppo organizzato. Tanti i passaggi sbagliati su alcuni dei quali il Como si invola in micidiali contropiede.

Un’altra palla persa centrocampo il Milan rischia grossissimo al 67’ con Kramzar che calcia alto da ottima posizione trovando la difesa rossonera completamente sbilanciata.

Se si eccettuano un paio di cross e qualche conclusione velleitaria il Milan fa davvero poco: clamorosa però all’83’ la tripla opportunità che vede prima Soffia respinta da Gilardi e poi Swaby concludere per ben due volte a botta sicura con la palla respinta sulla linea di porta.

Gli otto minuti di recupero finale vedono il Milan insistere creando diverse occasioni e numerose mischie. Ma Gilardi continua a cavarsela egregiamente. E il Como nonostante un finale molto sofferto porta a casa la vittoria e inizia nel modo migliore il suo percorso di Serie A.

In classifica

In una prima giornata dove pareggiano solo Roma e Lazio, il Como raggiunge in vetta alla classifica Fiorentina, vittoriosa sul Napoli, Inter, brillantissima con la Sampdoria, e Juventus, vincente a Sassuolo.

Dopo la pausa Como a Biella, sabato 14 settembre contro la Juventus, Milan chiamato al Vismara contro la Fiorentina che nel frattempo questa settimana giocherà la qualificazione alla Champions League.