Calciomercato Juve women, le voci su Jennifer Echegini in partenza sono sempre più insistenti ecco chi sostituisce Jo

Nonostante il calciomercato femminile debba di fatto ancora aprirsi, la prima giornata di trasferimenti è prevista per il 1 luglio, le voci che coinvolgono la società bianconera sono a dir poco frenetiche. E non tutte riguardano profili in entrata. A dominare, anzi, è il caso di Jennifer Echegini sempre più probabilmente in uscita dalla società bianconera a soli sei mesi dal suo ingresso con il mercato di gennaio.

Juventus women: il caso Echegini

Un rendimento come quello di Echegini non poteva certo passare inosservato se si considera che dal suo arrivo in Italia l’attaccante – fortemente voluta da Joe Montemurro e concretizzata da Stefano Braghin dopo la sua esperienza con Florida State nel campionato universitario americano – ha totalizzato 10 gol e un assist in 14 partite. Inclusa una tripletta alla Fiorentina e una doppietta all’Inter.

Inserita di diritto nel top 11 del campionato italiano di Serie A femminile, miglior giocatrice U23 della stagione, Echegini, subito in gol pochi giorni dopo il suo arrivo, è stata blindata con un contratto fino al 30 giugno del 2026. Ma questo potrebbe non bastare per trattenerla in Italia. Troppe le offerte del mercato internazionale per una giocatrice estremamente duttile, dinamica, con un gran senso della posizione ma anche del movimento senza palla. Una delle migliori attaccanti esterne di questa stagione in Europa, senza alcun dubbio. E sei mesi dopo aver firmato il suo primo contratto a professionista Jennifer, che fin dai tempi della scuola primaria, in Olanda – dove è cresciuta – tutti chiamano Joe, potrebbe già andare altrove.

Un’asta per Joe

A rendere possibile il movimento in uscita non sono soltanto le prestazioni della giocatrice che avrebbe parlato ad alcuni amici, in particolare persone che la seguono con la maglia della nazionale nigeriana, Potrebbero anche essere motivi di carattere personale. Pare che Joe non si sia perfettamente trovata a suo agio nel nostro paese e vorrebbe tornare in Inghilterra, dove la sua carriera ha mosso i primi passi con la maglia dell’Arsenal.

La squadra di Jonas Eidevall sarebbe pronta ad accoglierla a braccia aperte; anche il Manchester City del riconfermato Stroot sarebbe pronto a una offerta importante. Dalla Francia un giornale ha rivelato che Montemurro ha inserito proprio lei e la sua vecchia bandiera dell’Arsenal Vivianne Miedema, in uscita dalla Gunners, come i primi obiettivi di mercato del suo nuovo Olympique Lione. Appena un po’ più indietro in questo posizionamento di quella che sembra un’autentica asta è il Paris Saint Germain ma solo per una questione tecnica. La squadra al momento è senza allenatore dopo le dimissioni di Joceline Precheur per quanto la dirigenza abbia potenzialità economiche praticamente infinite.

Difficile a questo punto pensare che Echegini possa restare alla Juve di fronte a una corsa al rialzo che parte da una base minima di 250mila euro.

Chi sostituisce Echegini alla Juve

Poco trapela da Vinovo dove la dirigenza bianconera e al lavoro già da alcune settimane per risolvere i prestiti e ufficializzare alcune conferme ormai già definite. Si parla del possibile ritorno di Agnese Bonfantini che lasciò la Juventus per andare in prestito all’Inter e che al momento sembra essere destinata a tornare a Torino forse anche solo come pedina di scambio. Alla Fiorentina piace molto l’ex bianconera; e la Juve sembra essere interessata a Janogy, che ha fatto molto bene in viola al suo esordio in Serie A. Si parla anche di un arrivo alla Juventus di Valentina Bergamaschi, che ha appena confermato la sua uscita di scena dal Milan.

Tuttavia il nome che è rimbalzato in modo più eclatante in queste ultime ore è quello di Hanna Bennison, attaccante svedese in forza all’Everton, compagna nel corso di questa stagione delle due azzurre Aurora Galli e Martina Piemonte.

Cresciuta nel Rosengård di Malmo dove ha trascorso tutto il settore giovanile per esordire in prima squadra a soli 15 anni, Hanna è una centrocampista moderna e molto offensiva che per caratteristiche dovrebbe andare a sostituire soprattutto Julia Grosso. Sotto contratto con l’Everton fino al giugno dell’anno prossimo non ha ancora rinnovato. La Juventus potrebbe aspettare: e cogliere l’occasione di averla a parametro zero tra un anno. Oppure investire: soprattutto se dopo Grosso anche Echegini dovrebbe decidere di andarsene.

La leggendaria Caroline Seger, che la ebbe giovanissima compagna nel Rosengård che vinse il titolo nazionale nel 2021 di lei disse… “ha carattere e personalità, spero la lascino crescere tranquillamente perché ha enormi potenzialità”.

Potenzialità che fino a questo momento si sono espresse forse solo parzialmente: Hanna Bennison ha chiuso la sua terza stagione all’Everton con un gol e un assist in venti presenze di campionato.

Nel frattempo la Juventus femminile ha riportato a casa Chiara Beccari ed Eva Schatzer rispettivamente dai prestiti con Sassuolo e Sampdoria. Quindi ha ufficializzato la prima firma di numerosi talenti del settore giovanile che faranno il loro esordio professionistico in bianconero – Ginevra Moretti, Giulia Bison, Giorgia Berveglieri e Maddalena Nava. E infine ha annunciato l’arrivo a Vinovo di Alessia Capelletti, portiere in arrivo dal Parma – terzo in Serie B – che ha firmato un biennale.

Cremonese, 25 anni, cresciuta nell’Empoli con cui ha esordito in Serie A prima di passare a Parma con cui è retrocessa in Serie B sfiorando la promozione fin dal primo tentativo quest’anno, Alessia Capelletti diventa un’opzione in più tra i pali per il nuovo tecnico Massimiliano Canzi.