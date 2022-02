Serie A femminile, Juventus di misura: impresa del Napoli a Firenze

In turno del campionato di Serie A femminile apparentemente interlocutorio, la Juventus torna alla vittoria dopo due pareggi

La vera impresa della 14esima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A è del Napoli, che andando a battere in trasferta la Fiorentina non solo compie un passo significativo verso la salvezza ma, contemporaneamente, inguaia le Viola, al loro ottavo blackout stagionale.

Juventus di misura e soffrendo

Partita più problematica del previsto per la Juventus, reduce da due pareggi consecutivi e alla ricerca di un risultato pieno. La vittoria di misura contro il Verona, fanalino di coda con un solo punto in classifica, tuttavia, non deve trarre in inganno. La partita viene sì giocata dalla squadra di Montemurro con un pizzico di eccessiva sufficienza, quasi a voler dare per scontato un successo che, sulla carta, sembrava indiscutibile. Ma senza rischiare quasi nulla. I chiaroscuri della partita delle bianconere, tuttavia, sono da sottolineare.

Juventus fin da subito vicinissima al gol con alcune clamorose opportunità mancate solo per scarsa precisione o eccessiva fretta al momento della conclusione. Occorrono 52 minuti e un palo, colpito da Nilden, per vedere la Juventus in vantaggio. A fruttare i tre punti alla Juventus, stavolta, è un autogol di Lotti che proprio nel tentativo di anticipare Nilden su un affondo di Staskova, infila la propria porta. La Juventus si complica non poco la vita dopo l’espulsione di Zamanian, al 65’, fallendo nonostante l’inferiorità numerica diverse altre occasioni da gol anche dopo gli inserimenti, nell’ultima parte della gara di Hurtig e Bonansea. Tante occasioni, poca concretezza: e la Juventus si “accontenta” della tredicesima vittoria stagionale in 14 gare mantenendo il vantaggio di sei punti su Roma e Sassuolo, vittoriose nell’anticipo di ieri.

I RISULTATI DELLA 14ESIMA GIORNATA DI SERIE A FEMMINILE

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A FEMMINILE

Vittorie di Inter e Napoli

Partita piacevolissima quella tra l’Inter di Rita Guarino e l’Empoli con le nerazzurre che si confermano quinta forza del campionato. Un Inter pronte a dire la sua anche in chiave europea, dopo questa vittoria (3-2). Inter in vantaggio con un gran colpo di testa di Bonetti (300 partite in Serie A) su cross di Pandini. Nerazzurre pronte a cogliere quasi immediatamente il raddoppio con la solita Njoya, imbeccata questa volta da un errato retropassaggio di Bardin. Il terzo gol dell’Inter, firmato da Karchouni ancora su un assist di Bonetti sembra chiudere definitivamente i conti del match.

L’Empoli, che deve cominciare a guardarsi alle spalle con una certa preoccupazione e riesce tuttavia a tenere viva la gara fino all’ultima istante con il gol di Dompig prima ancora dell’intervallo e con il raddoppio di Nocchi che., a tempo scaduto, quasi consente alle toscane un clamoroso recupero, costringendo Durante a un intervento decisivo in extremis su una conclusione di de Rita

Se l’Empoli deve guardarsi le spalle il momento è tutt’altro che brillante per la Fiorentina. E’ vero che le Viola hanno strappato un punto alla Juventus. Ma la clamorosa sconfitta in casa contro il Napoli è anche la quarta partita di fila senza vittorie. Un successo fondamentale per le Azzurre che si concretizza nel corso del secondo tempo con i gol di Tui, che beffa la difesa avversaria con un tiro cross dalla destra, e Jaimes, bravissima di testa su un calcio di punizione di Severini. Per il Napoli è la terza vittoria in campionato che porta le Azzurre a un solo punto dall’Empoli, quartultimo, e ancora al di là della quota salvezza.

Il campionato osserverà ora due turni di riposo. Si torna in campo il 25 e 26 febbraio con una quindicesima giornata ricca di spunti interessanti sia in testa che in coda. Fiorentina-Lazio e Napoli- Verona rappresentano due gare fondamentali nella lotta per la salvezza. Così come Sassuolo-Milan e Roma-Inter potrebbero risultare decisive nella corsa al secondo posto, l’unico utile per accedere alla Champions League insieme a chi vincerà il campionato.