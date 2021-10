Scandalo nel calcio femminile Usa: il commissario della Lega si dimette.

Lo scandalo degli abusi sessuali e delle molestie nel mondo del calcio femminile americano porta altre gravi conseguenze. Sospeso il campionato

Lisa Baird, il commissario della Lega calcio americana femminile, la NWSL, una delle associazioni sportive più importanti del paese, si è dimessa. Anche se l’ufficio comunicazione della Lega stessa parla non di dimissioni volontarie della manager ma di licenziamento.

Calcio femminile, lo scandalo degli abusi sessuali

Tutto riporta al clamoroso scandalo degli abusi sessuali nelle squadre del calcio professionistico americano. Giovedì scorso l’indagine si era ulteriormente allargata e il North Carolina Courage aveva ammesso alcune responsabilità da parte del proprio ex responsabile tecnico, Paul Riley che aveva allenato la squadra per due alcune stagioni.

La situazione è diventata di dominio pubblico dopo le testimonianze di almeno una dozzina di giocatrici che avevano ammesso di essere stato oggetto di abusi e di molestie continue, per un lungo periodo di tempo. A quel punto sono uscite altre testimonianze di giocatrici che hanno riferito di avere parlato di questi episodi anche con funzionari della lega femminile che non sarebbero intervenuti. Di qui le dimissioni della Baird. E la decisione della FIFA di aprire una commissione d’inchiesta urgente.

Campionato sospeso, si indaga

La questione sta diventando davvero molto seria. La FIFA a riguardo ha deciso di emettere una nota ufficiale: “A causa della gravità e della gravità delle accuse mosse dalle giocatrici, possiamo confermare che gli organi giudiziari della FIFA stanno esaminando attivamente la questione e hanno aperto un’indagine preliminare e che se le accuse saranno confermate ci saranno conseguenze serie”.

La FIFA ha convocato la federazione americana, la US Soccer, e i funzionari della lega professionistica americana, la NWSL, per “raccogliere tutte le ulteriori informazioni necessarie e verificare sulle le numerose accuse di abuso”.

Nel frattempo Paul Riley, che ha negato qualsiasi illecito, è stato licenziato dal suo team e dalla lega rifiutando altri commenti. Lisa Baird dal canto suo si è dichiarata dispiaciuta di quanto accaduto. La NWSL ha sospeso il campionato, le partite in programma nel corso di questo fine settimana non si giocheranno. Licenziata dalla lega anche il consigliere generale Lisa Levine.

Carli Lloyd si ritira: la giocatrice che ha dettato le regole del gioco

Nel frattempo lo scandalo si allarga a macchia d’olio. Nelle ultime ore anche il tecnico dei Washington Spirit è stato licenziato per giusta causa: tempo fa era stato al centro di una lunga inchiesta del Washington Post.

Carli Lloyd, giocatrice simbolo del movimento statunitense che poche settimane fa ha annunciato il suo addio al calcio, viene indicata come uno dei personaggi dal quale ripartire, alla ricerca di integrità e nel tentativo di ricostruire una immagine duramente colpita. Lei non conferma: “Occorre fare chiarezza, queste notizie sono un brutto colpo per tutto il movimento, e fanno molto male”.