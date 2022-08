Sassuolo-Sampdoria femminile: probabili formazioni, previsioni e streaming

Sassuolo-Sampdoria è una delle gare della domenica di Serie A femminile. Vediamo chi giocherà, chi vince, orario e come guardare la partita.

Tra le prime cinque partite della Serie A femminile c’è anche Sassuolo–Sampdoria, gara che ovviamente sancirà il debutto nel campionato di entrambe le squadre.

In attesa del fischio d’inizio della sfida in programma domenica 28 agosto alle ore 20.30, diamo un’occhiata a probabili formazioni e a come vedere il match di calcio femminile.

Sassuolo femminile-Sampdoria Women, probabili formazioni

Il Sassuolo donne è una squadra profondamente rinnovata: tante infatti le cessioni e le vendite del club neroverde durante lo scorso calciomercato. Probabile dunque che ci saranno diversi volti nuovi tra le fila delle ragazze di Piovani, il quale dovrebbe tuttavia affidare il proprio attacco a una delle colonne della squadra, Lana Clelland. Possibile tuttavia che con lui ci sia Asia Bragonzi, “sostituta” di Sofia Cantore in prestito dalla Juventus dopo il “ritorno all’ovile” proprio di Cantore.

Qualcosa di nuovo dovrebbe vedersi anche nella formazione blucerchiata che, così come le avversarie, potrebbe schierare un attacco composto da una “vecchia conoscenza” e da un volto nuovo: Stefania Tarenzi potrebbe infatti fare coppia con l’ex Saint-Etiene Kelly Gago. Occhio comunque anche Lineth Cedeño, panamense reduce da una buona stagione con l’Hellas Verona Women.

Sassuolo-Sampdoria femminile, pronostico

Al momento appare piuttosto complicato indicare una squadra favorita per il match: come detto, il calciomercato estivo ha portato diverse variazioni soprattutto tra le fila del Sassuolo femminile e nelle prime giornate, durante le quali le formazioni solitamente non hanno ancora trovato una “quadra”, può davvero accadere di tutto.

Ciò che però è sicuro è che i precedenti sorridano alle neroverdi, avendo le emiliane battuto la Sampdoria Women in entrambi gli scontri diretti disputati finora.

Calendario Serie A femminile 2022-2023. Date partite

Dove vedere Sassuolo-Sampdoria donne

Così come la maggior parte delle partite della Serie A di calcio femminile, Sassuolo–Sampdoria sarà disponibile solamente in streaming su TIMvision. La partita è infatti un’esclusiva della piattaforma e quindi per vederla sarà necessario abbonarsi. Non è perciò prevista la visione gratuita.