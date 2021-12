Sassuolo – Juventus femminile, la Signora vince ancora

La Juventus Women batte il Sassuolo in casa 2 a 0 e mantiene il primato in classifica. Partita e ultime news sulla Juve Donne.

Sassuolo Juventus partita della decima di serie A finisce 0 – 2 grazie a due gol di Cristiana Girelli. Le bianconere portano a casa un risultato prezioso che allunga la distanza in classifica dalle emiliane oltre a raggiungere il record di 34 partite vinte. A seguire le ultime sulla Juventus Femminile e il Sassuolo calcio donne.

Sassuolo Juventus la partita

Non è stata una partita facile per le Women della Juve, il match si è sbloccato solo al 58’ quando l’attaccante Girelli con un gol di testa ha realizzato il primo gol su cross di Nilden. A chiuderla è stata sempre Cristiana Girelli con il suo secondo gol sempre di testa ( cinque in questo campionato ).

Le emiliane, che hanno sfiorato il pareggio dopo la prima rete delle bianconere, hanno fatto solo quattro tiri in porta nel primo tempo. Insomma la Juventus femminile torna a casa con l’ennesima vittoria in serie A e si posiziona in classifica con 30 punti a sei lunghezze dal Sassuolo donne.

Le ambizioni della Juventus femminile

Che la Juve sia la squadra da battere nel calcio femminile italiano questo è chiaro dai risultati raggiunti fino ad oggi, ottenuti grazie anche alle indiscutibili capacità del suo allenatore di oggi e di ieri.

Tutto questo però non basta, la squadra di Montemurro per raggiungere gli obiettivi prefissati deve vincere la prossima partita di Champions contro il Chelsea che si terrà il prossimo 8 dicembre a Londra.

La Juve è reduce dal successo contro le tedesche del Wolfsburg, ma nel match contro le vicecampioni d’Europa la squadra bianconera è uscita sconfitta. Questo non significa che non possa comunque vincere, ma ha davanti una delle squadre donne più forti e tecnicamente più preparate del calcio donne in Europa.

Per intanto la Juventus femminile ha vinto contro la squadra del Sassuolo, oggi seconda in classifica, ora le bianconere devono pensare alla prossima partita in Champions.

