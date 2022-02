Roma Vs Pomigliano Femminile, quando si gioca e dove vederla.

Roma contro il Pomigliano Donne, partita valida per la 14esima giornata di Serie A è il secondo match di questo turno. Data orario, e dove vedere la partita in chiaro tra As Roma e Pomigliano.

Roma femminile contro il Pomigliano si gioca sabato 5 allo Stadio Tre Fontane della Capitale alle ore 14:30. Il Match vede la squadra di Spugna seconda in classifica, a sei lunghezze dalla Juventus Women, contro le campane attualmente in settima posizione. Ecco tutte le ultime news e i pronostici su questa gara di calcio femminile che si preannuncia come la partita più importante del 14esimo turno.

Roma Vs Pomigliano Femminile dove vederla

La gara tra la As Roma contro il Pomigliano femminile è l’unica partita di questo turno che andrà in chiaro su La 7. Come abbiamo più volte spiegato su Donne sul Web Sport, le partite di Calcio femminile vengono trasmesse in streaming da TimVision. C’è solo un match a settimana gratis, per vedere le altre partite dovete essere abbonati.

Formazione Roma

La formazione giallorossa si è rafforzata con l’ingresso dell’ attaccante norvegese Haug dal Lillestrom. A darne la comunicazione è l’ AS Roma tramite il sito ufficiale e i suoi canali social. La Haug arriva dopo l’ingresso di altre tre calciatrici Kollmats, Lind e Haavi che vanno a rinforzare la rosa delle giallorosse pronta a partecipare alla prossima Champions femminile. Quindi, Alessandro Spugna può contare sulla presenza di una delle migliori promesse del calcio internazionale donne.

Roma femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Formazione Pomigliano

Pomigliano Femminile: rosa 2021-22. Formazione dell'ASD Calcio Pomigliano

Precedenti e pronostici

Questo è il secondo incontro tra Roma e Pomigliano femminile, la prima partita di andata è stata vinta dalle capitoline 2-1. I pronostici tra Roma e Pomigliano sono a favore delle giallorosse. La squadra di Spugna ha ipotecato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo il Como in trasferta ed è reduce da ben sette vittorie consecutive in campionato. Addirittura meglio della Juve donne da due mesi a questa parte.

