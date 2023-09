L’Italia femminile in Women’s Nations League contro la Svizzera. Gravina e Spalletti a Coverciano. Formazioni e ultime news

La Nazionale Donne riparte dalla Svizzera, la squadra con cui abbiamo giocato e vinto di più, la rappresentativa che ci siamo tenuti alle spalle nella corsa ai Mondiali. Ma per l’Italia femminile si tratta di un momento davvero particolare.

La nomina di un nuovo CT e di uno staff tecnico del tutto inedito rende assolutamente incerte la formazione per un progetto tutto da ricostruire da capo.

Svizzera-Italia, partita subito decisiva

La partita in programma venerdì sera a St.Gallen non può essere definita decisiva. Ma è davvero molto importante: perché il proibitivo girone a quattro nella quale le Azzurre sono state sorteggiate – la Spagna campione del Mondo, la Svezia bronzo al Mondiale e appunto la Svizzera – rende entrambe le gare contro la nazionale rossocrociata, la cosiddetta Nati, un vero e proprio scontro diretto.

La formula del torneo come abbiamo già spiegato è davvero molto semplice, la prima va in semifinale a giocarsi l’accesso alle prossime Olimpiadi di Parigi, l’ultima retrocede in seconda fascia, la terza affronta i playout per evitare la retrocessione. Obiettivo minimo in un girone del genere la terza posizione.

Queste le partite dell’Italia nel programma del torneo:

22 settembre – Svizzera-Italia

26 settembre – Italia-Vezia

27 ottobre – Italia-Spagna

31 ottobre – Svezia-Italia

01 dicembre – Spagna-Italia

05 dicembre – Italia-Svizzera

Svizzera femminile formazione

La Svizzera si presenta a questa Women’s Nation League dopo un mondiale che ha riservato comunque delle soddisfazioni alle elvetiche, imbattute nella fase a gironi, una vittoria e due pareggi senza subire gol per poi uscire agli ottavi di finale contro la Spagna, in una partita obiettivamente a senso unico. L’Italia vanta una tradizione positiva contro la Svizzera: ma le elvetiche partono dal vantaggio di un progetto consolidato e riconfermato.

La squadra è in ritiro a St. Gallen da qualche giorno. Calligaris e Friedli escluse per problemi fisici. Al loro posto Schneider e Felber. Formazione consolidata che riparte dal progetto Mondiale e dallo stesso CT, la tedesca Inka Grings, alla seconda stagione da protagonista in panchina. Bachmann (Paris Saint Germain, 133 partite in nazionale) sarà al centro dell’attacco: non convocata la veterana Crnogorcevic che con la compagna di reparto Humm è stata lasciata a casa. Unica novità Smilla Villotto, 19 anni, prima convocazione in assoluto.

Nazionale donne ultimissime

La squadra azzurra è partita oggi dal ritiro di Coverciano senza Agnese Bonfantini. L’attaccante dell’Inter ha accusato un leggero problema muscolare e lo staff medico azzurro, d’accordo con quello dell’Inter, l’ha liberata dai due impegni. Bonfantini non sarà nemmeno a Castel di Sangro per la partita contro la Svezia ma non sarà sostituita. Le convocate a disposizione di Soncin restano 28.

In vista del match contro le svedesi, bronzo in Australia e Nuova Zelanda, l’Italia ha annunciato biglietti gratuiti per tutti gli appassionati. Da oggi è possibile collegarsi alla biglietteria elettronica della federazione per prenotare i propri ingressi, quattro a testa.

Gravina e Spalletti a Coverciano per la Nazionale donne

A dare il loro in bocca al lupo alle Azzurre in partenza anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina insieme al CT della nazionale maschile Luciano Spalletti che, tra l’altro, è stato allenatore del nuovo CT femminile Soncin quando allenava il Venezia.

“Sono un allenatore di lungo corso – ha detto Spalletti – quando ho iniziato era quasi impossibile vedere le donne giocare, ma era anche difficile vederne sugli spalti. Ritrovarmi qui oggi a parlare con voi mi fa riflettere su quanta strada sia stata fatta in questo senso e sul fatto che il merito sia soprattutto di atlete come voi. Giocando per l’Italia avete la possibilità di rendere felice un Paese intero ma anche quella di continuare a dimostrare quanto il calcio femminile renda questo sport completo ed inclusivo”.

A fare gli onori di casa anche Viviana Schiavi, fresca di nomina di vice di Soncin con un ruolo di grande responsabilità: “Essere qui – ha l’allenatore, ex della nazionale giovanile Under 16 – è un grandissimo motivo di orgoglio e un bellissimo attestato di stima. La Nazionale è sempre stata un sogno, lo era prima da calciatrice e lo è a maggior ragione ora che alleno. Questo ruolo mi darà la possibilità di contribuire alla crescita delle ragazze e del movimento. Vogliamo che le ragazze mettano in mostra le loro enormi qualità”.

Svizzera-Italia è in programma alle 19.30 di venerdì 22 a St.Gallen con diretta TV su RAI Sport e live streaming su RAI Play. Arbitra l’incontro la finlandese Lina Lehtovaara.

Oggi in campo anche la Under 17: ma il torneo amichevole delle Azzurrine finisce con una sconfitta, 2-1 dalla Danimarca. Inutile il gol al 29′ di Eleonora Ferraresi (Juventus), che aveva pareggiato il vantaggio iniziale segnato all’8′ da Carli Moesgaard. La rete della vittoria danese è arrivata al 79′ con Signe Duun. Una partita in cui la squadra di Jacopo Leandri ha colpito anche un palo ancora con Ferraresi (17′) e si è vista annullare un gol nel finale di primo tempo per un tocco di mano. Una partita gagliarda contro una delle giovanili più forti a livello europeo.