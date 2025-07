l’Italia donne cede alla Spagna ma torna tra le top 8 dopo un decennio

Sconfitta con gloria per l’Italia femminile che perde contro la Spagna ma festeggia il ritorno ai quarti di finale di EURO 2025- Sintesi del match.

Nonostante la sconfitta per 1-3 contro la Spagna, la Nazionale Donne conquista uno storico pass per i quarti di finale a Euro 2025, spezzando un digiuno che durava da dodici anni. Nel Gruppo B, le Azzurre chiudono al secondo posto grazie ai punti accumulati nei match precedenti, mentre la Spagna conferma le previsioni e il primo posto con una prova di forza tecnica e mentale.

Italia Spagna Euro 2025 sintesi del match

L’Italia femminile parte coraggiosa e trova il gol del vantaggio con Oliviero che illude il pubblico azzurro. Ma la Spagna reagisce subito: possesso palla, fraseggio veloce e una rete del pareggio Del Castillo che rimette in equilibrio la gara. Da lì in poi, le Furie Rosse prendono il controllo, mettendo in difficoltà la difesa italiana con continui inserimenti e pressing alto.

Nel secondo tempo, la Spagna spinge sull’acceleratore e segna altre due reti , chiudendo di fatto il match. L’Italia prova a contenere, si affida ai guizzi individuali e alla grinta difensiva, riuscendo comunque a portare a casa il risultato minimo per accedere ai quarti. Ottima la prestazione di Laura Giuliani che nonostante non fosse in splendida forma ha resistito fino alla fine.

L’Italia femminile torna tra le prime otto squadre d’Europa dopo dodici anni di assenza. Un risultato che vale come una vittoria e regala nuova fiducia a un movimento in crescita, atteso ora dalla prova più dura: i quarti di finale contro una big continentale.

Marcatrici: Oliviero (ITA 10′); del Castillo 14′, Guijarro 49′, González 90+1′ (ESP)

Classifica finale Gruppo B:

Spagna – 9 pt Italia – 4 pt (avanti di 1 su Belgio grazie alla vittoria 1‑0)

Possesso & gioco: Partita in equilibrio solo in avvio, poi dominio spagnolo in possesso e fraseggio, Italia solida in ripartenza.

L’Italia femminile affronterà la Norvegia mercoledì 16 luglio a Ginevra. A Riguardo date uno sguardo al calendario di Euro 2025