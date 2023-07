Zambia Vs Giappone, da una parte una delle squadre che vanta la maggior tradizione del calcio femminile, dall’altra lo Zambia la squadra più in basso nel ranking di questo Mondiale

Dopo Spagna Costa Rica, la partita Zambia Vs Giappone nella terza giornata del campionato mondiale di calcio femminile Gruppo C, offre diversi spunti di riflessione estremamente interessanti.

Non c’è un altro girone perfettamente spaccato in due come questo. Da una parte due formazioni di grande e consolidata esperienza. Dall’altra due esordienti assolute con ben poche speranze di accedere agli ottavi di finale. Vediamo quindi le caratteristiche delle due squadre

Zambia Vs Giappone, entusiasmo contro tradizione

Lo Zambia è una delle ultime arrivate a questo mondiale. La 77esima nazione classificata nel ranking della FIFA fa il suo esordio assoluto senza avere nessuna intenzione di fare la figura della Cenerentola, arrivata quasi per sbaglio al gran ballo di corte. Una squadra con pochissimi mezzi che però ha la tradizione di un paese che spesso ha sorpreso.

Il piccolo e poverissimo Zambia in passato è arrivato a vincere la Coppa d’Africa maschile contro ogni pronostico. E anche la sua rappresentativa femminile ha dimostrato di saper andare ben al di là dei propri limiti. Non solo qualificandosi ma cercando di giocare onorevolmente, e alla pari, tutte le amichevoli organizzate prima di questo torneo. Ottenendo risultati davvero incredibili.

Terze nell’ultima edizione della Coppa d’Africa vinta dal Sudafrica le Copper Queens (il nickname deriva dalle moltissime miniere di rame del paese) hanno affrontato a testa alta niente meno che EIRE, Svizzera e Germania: e si sono tolte la soddisfazione di segnare otto gol pareggiando con le elvetiche arrivando addirittura a battere le tedesche (3-2) nell’ultimo test giocato il 7 luglio scorso.

Lo Zambia è già una grande sorpresa. E solo il Mondiale potrà dire se la squadra africana avrà davvero la possibilità di dire la sua in un girone apparentemente impossibile.

Il Giappone vanta una tradizione invidiabile nel calcio femminile: merito della cultura sportiva del paese che ha acconsentito, mentre altre nazioni lo proibivano, la pratica di questo sport fin dalle scuole dell’obbligo. Oggi la rete giapponese di club, scuole calcio, high school e università che vantano numerose squadre di calcio femminile è seconda forse solo a quella statunitense.

Il soprannome del Giappone femminile è Nadeshiko, un termine intraducibile che nella lingua nipponica interpreta la femminilità stessa. Un bel modo di definire le calciatrici. Un titolo mondiale in archivio, quello del 2011, due finali consecutive considerando anche quella persa quattro anni dopo contro gli Stati Uniti, Il Giappone vanta una squadra di primo ordine, tatticamente disciplinata e tecnicamente fortissima.

Zambia Vs Giappone, modulo di gioco e calciatrici da tenere d’occhio

interessante la partita tra le due formazioni anche sotto l’aspetto delle loro individualità. Lo Zambia è una squadra veloce, fisica, forse un po’ sprovveduta in difesa ma decisamente molto creativa in attacco. Il Giappone adotta lo stesso modulo praticamente da sempre, lo stesso utilizzato anche nelle scuole superiori perché chi vuole imparare in calcio deve parlare la stessa identica lingua.

La prestigiosa Super League femminile ha accolto tutti i migliori talenti giapponesi. Artisti del calibro di Yui Hasegawa, ora al Manchester City e Risa Shimizu del West Ham United, che hanno segnato i gol insieme dell’ultima amichevole del Giappone, una schiacciante vittoria per 5-0 su Panama. Amichevoli all’insegna di una squadra dominante e solida: dieci gol in quattro partite. Ma se dobbiamo citare una giocatrice che potrebbe conquistare il grande pubblico, questa è la 19enne Maika Hamano, prontamente acquisita dal Chelsea che l’ha subito girata in Svezia all’Hammarby IF che grazie a lei ha alzato un trofeo che inseguiva da quasi trent’anni.

Dall’altra parte occhio a Barbra Banda, attaccante di razza che sta imparando molto in fretta. Lei da sola ha segnato nelle ultime partite più di tutte le sue compagne di squadra messe insieme. E per altro non segnano poco: Grace Chanda e Rachel Kundanachi, entrambe del Madrid.

Banda gioca in Cina, nello Shanghai Shengli, e potrebbe arrivare molto presto anche lei in Europa.

La partita Zambia Vs Giappone si gioca alle 9 (ora italiana) di sabato 22 luglio al Waikato Stadium di Hamilton, arbitra la svedese Tess Olfsson.

