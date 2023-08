Svezia vs Stati Uniti doveva essere potenzialmente secondo la definizione del format di questi mondiali una finale, che cade in anticipo in modo molto clamoroso

Svezia -Stati Uniti Fifa 2023- Il secondo posto conquistato dagli Stati Uniti nella fase a gironi è stato uno dei colpi di scena più eclatanti di un Mondiale che fino a oggi non ha lesinato sorprese. Gli Stati Uniti si sono qualificati ma devono ringraziare un palo, quando la conclusione a botta sicura di Ana Capeta si è schiantata sul legno insieme alle speranze del Portogallo di accedere alla seconda fase del mondiale.

Ecco… Se in campo si presenterà quella stessa squadra vista con il Portogallo, il mondiale potrebbe vivere un altro colpo di scena incredibile con l’eliminazione della squadra detentrice fin dagli ottavi di finale.

Svezia vs Stati Uniti, la tempesta perfetta

Vlatko Andonovski, il CT degli USA, lo ha testimoniato con molta energia presentando quella che fin da subito, 15 giorni prima della potenziale finale di Sydney, si può definire una finale in anticipo, una delle partite più importanti dell’anno: “Abbiamo sbagliato noi e ora siamo chiamati a un esame estremamente importante che dovremo essere all’altezza di superare. Non ho dubbi che la mia squadra abbia tutte le carte in regola per passare questo turno e arrivare fino in fondo ma dovremmo giocare con tutte le nostre qualità e capacità e soprattutto senza alcuna paura…”

Parole piuttosto significative che sono suonate come un richiamo per la squadra campione del mondo che, dopo le polemiche legate alle molestie sessuali e quelle – tuttora in corso – su premi e bonus, devono adesso tornare a concentrarsi solo ed esclusivamente sulle questioni di campo.

Uno dei principali quotidiani svedesi definiva questa mattina la partita con gli Stati Uniti proprio così, la tempesta perfetta. Peccato che una delle due squadre quasi certamente sarà costretta a fare naufragio e tornarsene a casa.

Svezia vs Stati Uniti, le scelte dei tecnici

Tanto la Svezia quanto gli Stati Uniti, uscite delusissime dalle Olimpiadi, entrambe sconfitte sul più bello, hanno interpretato con una logica conservativa, nel caso degli USA pure troppo, la loro ultima partita nella fase a gironi. Ma mentre la Svezia contro l’Argentina ha schierato le riserve dominando senza rischiare quasi nulla, gli Stati Uniti hanno dimostrato qualche debolezza di troppo che ora verrà messa ulteriormente alla prova da una squadra notevolmente più forte, la terza in assoluto del ranking mondiale.

Stati Uniti medaglia d’oro dell’ultimo Mondiale in Francia, Svezia – che un mondiale non l’ha mai vinto – argento alle Olimpiadi di Tokyo alle spalle del Canada, già eliminato. Nonostante la Svezia insegua da sempre il suo primo titolo iridato il loro cammino in tutte le edizioni giocate fin qui – squadra sempre presente – è impressionante. Una finale del 2003 in semifinale con un terzo posto nel 1991, 2011 e 2019. Curiosamente, hanno eliminato proprio gli Stati Uniti – da tempo imbattuti – 3-0 nell’ultimo incontro nella fase a gironi di Tokyo. Ma quella è stata solo l’ultima delle otto vittorie in una delle rivalità più accese del calcio femminile mondiale che vede gli Stati Uniti nettamente in vantaggio con 23 sconfitte e 13 pareggi.

Svezia vs Stati Uniti, le protagoniste

Clima piuttosto rovente intorno agli USA anche per via di alcune critiche piovute intorno a una squadra che ha potenzialità immense ma che fino a oggi non ha completamente convinto. Svezia che si riaffida alle sue senatrici, a cominciare dal portiere Mušović, decisiva contro l’Italia ma tenuto a riposo nell’ultimo match contro l’Argentina, per riportare al centro dell’attacco Blackstenius e Fridolina Rolfo. Tra le americane da verificare le condizioni di Alex Morgan, quasi certamente maglia da titolare per Trinity Rodman e per Lindsay Horan in campo e in gol nell’ultima partita in cui Svezia e Stati Uniti si sono affrontate ai Mondiali.

Svezia vs Stati Uniti, i pronostici

Estremamente interessante questo confronto anche nei numeri dei bookmaker che, per limitare i danni, propongono quote piuttosto fluide e contrassegnate da una forbice minima. Stati Uniti moderatamente favoriti, quota vincente per gli USA 2.30. La Svezia è pagata 3.40, il pareggio al termine dei 90 minuti 3.10. In questo caso, come è noto, la quota riguarda la partita al termine dei 90 minuti regolamentari, e dunque prima degli eventuali tempi supplementari o calci di rigore che non sono contemplati dalle quote pre-gara.

Svezia vs Stati Uniti si gioca alle 11 ora italiana il gigantesco rettangolare stadium di Melbourne agli ordini dell’inglese Rebecca Welch. La vincente di questa sfida se la vedrà nel secondo dei quarti di finale in programma, l’undici agosto, contro il Giappone che ha eliminato la Norvegia.