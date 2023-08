Argentina vs Svezia era una partita direttamente collegata a quella dell’Italia, ma alla fine i conti non tornano lo stesso

Impegnati a fare conti e verifiche, il campo ha deciso che l’Italia non ha spazio di residenza nelle sedici squadre femminili più forti del mondo. La sconfitta contro il Sudafrica delle Azzurre è davvero bruciante. E impone una riflessione molto accurata per il futuro.

La Svezia di Peter Gerhardsson dal canto suo ha confermato il suo status di squadra vincente conquistando la terza vittoria di un gruppo vinto in modo comodo e in crescendo contro una squadra come l’Argentina che in quattro edizioni e dodici partite non ha mai vinto una sola partita.

Argentina vs Svezia 0-2

D’altronde già prima del via di questa partita le ragazze in Albiceleste sapevano che nessun’altra squadra ha giocato così tanto in una fase finale dei mondiali senza mai vincere nemmeno una partita. E che questa prima vittoria storica arrivasse proprio contro la Svezia, una delle squadre più forti del mondo, peraltro già certa della qualificazione, era quantomeno inverosimile.

Non deve illudere il fatto che il primo tempo si sia chiuso senza reti: dominio assoluto sia in termini di possesso palla che di occasioni da gol per la Svezia senza che l’Argentina riesca quasi ad affacciarsi nella tre quarti avversaria.

Argentina vs Svezia, pronostico rispettato

Nel secondo tempo arrivano i due gol decisivi senza che l’Argentina riesca mai a rendersi davvero pericolosa, il tutto su un campo appesantito da una pioggia battente e in un freddo rigidissimo.

Il gol che sblocca il risultato è un gran colpo di testa di Rebecka Blomqvist, uno dei tanti rincalzi inserito per questa partita dal CT svedese, che si trova al posto giusto nel momento giusto per deviare con successo un pallone assolutamente delizioso crossato da Sofia Jakobsson.

L’apporto in fase di gioco proprio di Jakobsson è una delle chiavi di lettura più interessanti della partita che potrebbe diventare decisiva fin dalla prossima sfida che vedrà la Svezia affrontare niente meno che gli Stati Uniti.

Niente da fare per l’Argentina in attacco, ma enormi difficoltà anche in difesa che si evidenziano nel modo in cui Gabriela Chávez travolge Blomqvist in piena area di rigore provocando un rigore nettissimo che Elin Rubensson trasforma senza indecisioni.

La vittoria della Svezia va molto al di là dei due gol e si spiega con una prestazione di dominio assoluto, davvero impressionante. Gli ottavi di finale contro gli Stati Uniti, a questo punto, diventano un esame davvero importantissimo per le Blagult che un mondiale non l’hanno mai vinto e che sono reduci dalla cocente delusione della sconfitta nella finale del torneo olimpico da parte del Canada, già eliminato.