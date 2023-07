Portogallo vs USA rappresenta una partita fondamentale in un gruppo dove tre squadre su quattro sono ancora in corsa per il secondo turno. Pronostici

In un Mondiale femminile che sta cominciando a delineare i suoi valori e le prime squadre iscritte agli ottavi di finale, gli Stati Uniti devono ancora chiudere i loro conti.

USA costretti a vincere contro il Portogallo per puntare a una prima posizione del Gruppo E che al momento vede si gli USA davanti a tutti, ma solo per una questione di differenza reti.

Portogallo vs USA, la situazione in classifica

Nel Gruppo B sono tre le squadre ancora in corsa, solo il Vietnam è già eliminato dal possibile accesso agli ottavi di finale in considerazione delle due sconfitte subite fin qui, l’ultima delle quali proprio contro il Portogallo. Stati Uniti e Olanda a quota 4 con l’Olanda chiamata ad affrontare il Vietnam ma con un saldo reti inferiore a quello statunitense. Agli USA, due gol in più rispetto all’Olanda serve ovviamente una vittoria con parecchi gol di scarto, per evitare che la differenza reti sia messa in discussione dalla potenziale vittoria olandese.

Portogallo vs USA, tutti gli incroci possibili

Impossibile ipotizzare quale squadra sia destinata a passare per prima visto che dopo il pareggio tra USA e Olanda l’aspetto definitivo sarà proprio quello del conteggio delle reti, che sarà possibile solo al fischio finale.

Tuttavia gli Stati Uniti sono certi di passare il turno vincendo o pareggiando, tenendosi insomma alle spalle il portogallo che diventerebbe la seconda squadra eliminata.

Portogallo vs USA, cosa rischiano gli Stati Uniti

Dunque i campioni in carica e quattro volte vincitori del mondiale femminile, sanno che tutto quello che devono fare per accedere agli ottavi di finale è evitare una sconfitta che invece promuoverebbe proprio il Portogallo.

Eventualità per altro remota visto il valore delle squadre e la differenza abissale nel ranking FIFA. Ma l’eventualità esiste: e sarebbe clamorosa perché in otto edizioni del mondiale le americane non hanno mai mancato di raggiungere gli ottavi e di solito non sono mai sotto pressione.

Il Portogallo punta tutto su Telma Encarnação, in gol contro il Vietnam. Ma anche su Francisca Nazareth, splendido talento 19enne del Benfica.

Portogallo vs USA, i pronostici

Inevitabile che i favori del pronostico siano tutti dalla parte degli Stati Uniti, la cui quota vincente è poco inferiore all’1.30. Il pareggio, che comunque promuoverebbe gli Stati Uniti anche se forse non da prima in classifica, è quotato 5.50 punto la vittoria del Portogallo è data a 10.

Portogallo vs USA si gioca alle 9 di martedì 1 agosto (ora italiana) all’Eden Park di Auckland, arbitro dell’incontro è l’inglese Rebecca Welch.