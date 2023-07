Vietnam vs Olanda, con due reti da recuperare agli Stati Uniti, olandesi costrette a vincere e con largo margine

Conti apparentemente facili nella seconda partita del Gruppo E che da una parte vede gli Stati Uniti impegnati contro il Portogallo, e dall’altra l’Olanda chiamata ad affrontare il Vietnam, ormai eliminato.

All’Olanda basta evitare la sconfitta, che in qualche modo riporterebbe in alto il Portogallo, nell’improbabile caso in cui le lusitane dovessero battere gli Stati Uniti.

Vietnam vs Olanda, chi passa e come

L’Olanda in realtà può puntare anche al primo posto, ma tutto è sempre in relazione alla partita degli Stati Uniti. E in questo confronto all’Olanda (+1 in differenza reti) mancano ancora due gol. I conti andranno fatti alla fine di entrambe le partite.

Vietnam vs Olanda, statistiche e dati

L’Olanda vanta un’imbattibilità di quattro partite consecutive (3 vittorie, 1 pareggio, proprio quello con gli USA). Ma Andries Jonker non si accontenta: “Abbiamo segnato meno di quello che avremmo potuto e dovuto – dice il tecnico olandese – e questi gol che mancano li chiedo proprio contro il Vietnam perché potrebbero essere decisivi per decidere il primo posto del girone, sempre auspicabile per affrontare un percorso più comodo”.

Tanto più che il secondo posto nel girone potrebbe significare incrociare la Svezia, in un percorso che potrebbe portare l’Olanda anche contro l’Italia…

Il Vietnam ha messo in mostra alcune discrete individualità: su tutte quella di Nguyen Thi Thanh Nha.

L’Olanda ovviamente è un’altra cosa, anche senza Vivianne Miedema considerando che Jill Roord, in gol anche contro gli Stati Uniti, ha segnato in 16 partite che hanno portato l’Olanda sempre a un risultato positivo (14 vittorie, 2 pareggi).

Vietnam vs Olanda, i pronostici

La quota della vittoria olandese è davvero poco generosa, 1.02; interessante se mai capire con quanti gol di vantaggio l’Olanda potrebbe chiudere. Pareggio a 19, vittoria vietnamita che alcuni bookmer nemmeno quotano e altri propongono a 50.

Vietnam vs Olanda si gioca alle 9 di martedì 31 luglio (ora italiana) al Forsyth Barr Stadium di Dunedin. Arbitra Ivana Martincic, Croazia.