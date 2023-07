USA vs Olanda, big match per la prima posizione di un Gruppo E ormai definito, si chiude in parità

Si interrompe la serie positiva degli Stati Uniti dopo 10 vittorie consecutive. E rischiano gli USA contro l’Olanda, vicecampione del mondo in una rivincita della finale del 2019.

L’Olanda si dimostra ancora una volta una delle pochissime squadre al mondo in grado di sfidare in campo aperto gli Stati Uniti. E di uscirne indenne. Anzi… se c’è una squadra che ha rischiato sul serio questa è proprio quella americana.

USA vs Olanda 1-1

Gli Stati Uniti mettono in campo fisico, gioco collettivo, ottimi dinamismi e molte individualità. Ma nonostante l’assenza di Vivianne Miedema l’Olanda si dimostra assolutamente all’altezza giocando in verticale e con grande senso della profondità evidenziando una Jill Roord particolarmente ispirata. É proprio della centrocampista del Manchester City il gol del vantaggio al 17’ in un momento eccellente per l’Olanda che gli USA dimostrano di non sapere arginare.

Ci vogliono parecchi minuti per vedere quegli aspetti caratteristici dell’USWNT: e in particolare la collaborazione tra Trinity Rodman e Alex Morgan che da sole tengono la squadra particolarmente alta nella tre quarti avversaria.

Decisiva Horan

Proprio come nella vittoria contro il Vietnam, oggi avversario del Portogallo, Lindsay Horan sale di nuovo in cattedra risolvendo il risultato sfruttando un calcio d’angolo di Rose Lavelle con un colpo di testa ravvicinato. Con il passare dei minuti gli USA si fanno più efficaci, arrivando anche al gol del potenziale vantaggio della solita Morgan. Ma il VAR annulla tutto per posizione irregolare, appena un pochino in anticipo rispetto a un bellissimo passaggio di Rodman.

Con il passare dei minuti la verve dell’Olanda si spegne ma gli Stati Uniti non riescono ad approfittare di un finale di partita che le vede finalmente padrone del campo. Finale imprevedibile con due clamorose occasioni fallite da Smith e Rodman e un errore di Ertz, vicinissima al gol del vantaggio proprio nel momento migliore delle avversarie.

I conti per l’accesso ai quarti di finale sono rinviati alla terza e ultima partita che vedrà gli USA affrontare il Portogallo e l’Olanda contro il Vietnam.