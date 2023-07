Corea del Sud vs Marocco ai Mondiali donne la partita di oggi che vede di fronte le due squadre sconfitte nel primo turno

La netta sconfitta della Corea del Sud contro la Colombia; quella ancora più clamorosa del Marocco contro la Germania. E il secondo turno della fase a gironi del Gruppo H sembra ormai apertamente delineato in favore delle squadre che hanno cominciato il loro percorso nella maniera migliore ai mondiali di cacio femminile 2023

Tuttavia sia le Tigri asiatiche che le Leonesse dell’Atlante hanno un’ultima occasione che passa fatalmente dallo scontro diretto e da una vittoria: non ci saranno altre opportunità, una seconda sconfitta potrebbe significare l’eliminazione diretta con un turno d’anticipo. La partita è in programma domenica 30 luglio alle 6.30, ora italiana.

Corea del Sud vs Marocco, la situazione nel gruppo H

Se il Marocco si presentava a questo mondiale con tante ambizioni ma una squadra giovane, inesperta e con valori tutti da dimostrare, era sicuramente lecito attendersi qualcosa di più dalla Corea del Sud. E invece la seconda forza asiatica per eccellenza dopo il Giappone, ha deluso le attese portando non poche polemiche e tantissima autocritica negli spogliatoi. Per la verità la storia della Corea del Sud ai Mondiali non è mai stata particolarmente brillante: in undici partite giocate in una fase finale una sola vittoria e un pareggio. Quella contro la Colombia è stata la nona sconfitta.

Una squadra che evidentemente soffre il palcoscenico più importante e non riesce a dimostrare quelle qualità di ordine e organizzazione di gioco che in altre competizioni sono evidenti.

Di fronte le due squadre vicecampioni del loro continente: ma questo spessore in campo all’esordio del Mondiale donne proprio non si è visto per nulla.

Corea del Sud vs Marocco, le giocatrici su cui puntare

Il Marocco ha il vantaggio di un giorno di riposo in più, avendo giocato l’esordio del proprio girone il giorno prima rispetto alle sudcoreane. Ma quando si subisce una sconfitta pesante come l’umiliante 6-0 inflitto dalla Germania un giorno potrebbe anche non bastare.

Sono sei partite che il Marocco non vince, considerando anche le due amichevoli contro Svizzera e Italia, finite entrambe 0-0.

Tra le due squadre il ranking FIFA esprime quasi un abisso: 72esimo posto per il Marocco, 17esimo per la Corea del Sud.

Tra le giocatrici da tenere d’occhio. Quella con più presenze tra le asiatiche è Cho So-Hyun, uno dei nomi nuovi di una squadra tutto sommato consolidata e con tanto veterane. Una giocatrice estremamente tecnica è di grande spessore agonistico che nel campionato inglese, con la maglia del Tottenham è diventata grandissima. E allora il secondo nome è proprio quello di una delle sue compagne di squadra negli Hotspur, quella Rosella Ayane che ha segnato tanto nelle ultime partite ufficiali, dando un contributo decisivo anche al recente secondo posto in Coppa d’africa. Contro la difesa tedesca non ha mai trovato spazio, anche per responsabilità di un centrocampo che non ha saputo in alcun modo creare gioco. Un aspetto che la nazionale del Marocco dovrà necessariamente migliorare.

Corea del Sud vs Marocco, i pronostici

Secondo i bookmaker il ranking FIFA ha il suo peso. E dunque Corea del Sud nettamente favorita: 1.65 la vittoria delle asiatiche, 3.75 il pareggio, non meno di 5.50 la quota per la vittoria del Marocco. Corea del Sud vs Marocco

Si gioca domenica 30 luglio alle 6.30 ora italiana, all’Hindmarsh Stadium di Adelaide. Arbitra Edina Alves Batista, Brasile.