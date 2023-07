Italia vs Argentina, prima partita del Mondiale 2023 per la Nazionale donne e Albiceleste. Formazioni, pronostici, diretta Tv e live streaming

Italia e Argentina si ritrovano di fronte alle 8.00 di lunedì mattina all’Eden Park di Auckland, Nuova Zelanda, per il loro esordio nella nona edizione del mondiale di calcio femminile. Si tratta della seconda partita del girone dopo quella della Svezia, testa di serie numero #2 del torneo alle spalle degli Stati Uniti.

Per Italia e Argentina è già una partita fondamentale, una sfida che sulla carta potrebbe già designare la seconda forza del Gruppo G alle spalle della favorita Svezia. Obbligatorio non perdere ma il pareggio rischierebbe di rinviare tutto al computo di differenza reti e gol segnati, sempre molto rischioso.

La Nazionale di calcio femminile ha completato la sua rifinitura e confermato le 23 giocatrici del roster convocate da Milena Bertolini. Da oggi non sarà più possibile effettuare alcuna sostituzione. Una squadra con alcune giovani interessanti e parecchie esordienti, ma che di fatto si appoggia ancora una volta sul cardine delle veterane di Roma e Juventus puntando tutto su un attacco consolidato ed esperto con Giacinti, Girelli e Bonansea.

Nel nostro video tutte le curiosità storiche e gli aneddoti su una sfida praticamente inedita e con un unico precedente: vecchio di oltre 50 anni.

Italia vs Argentina, modulo e formazioni

Anche se gli ultimi allenamenti delle Azzurre si sono svolti tra molte attenzioni per non svelare nulla di quello che sarà lo schieramento iniziale, tutto fa pensare che sarà di fatto riconfermato l’assetto tattico che abbiamo visto nelle ultime uscite ufficiali.

Dunque un 4-3-3 che conferma Giuliani tra i pali, una difesa che si appoggia sulla consolidata esperienza di Salvai, Boattin, Linari e Bartoli e un centrocampo aggressivo e veloce. A fare la differenza davanti dovranno essere le intuizioni di Bonansea, la creatività di Girelli e la freddezza realizzativa di Giacinti.

L’Argentina nel 2023 non ha mai perso: cinque vittorie e un pareggio ed è reduce da due recenti successi contro Venezuela e Perù senza subire nemmeno un gol.

Il CT dell’Albiceleste Portanova conferma a centrocampo ‘l’italiana’ Ippolito (gioca a Parma) con un attacco a tre che si delinea su Larroquette, Bonsegungo e Banini, sicuramente le giocatrici più tecniche e temibili di un 4-3-3 non particolarmente veloce in impostazione ma sempre molto ordinato.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3) Giuliani; Bartoli, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Cernoia, Greggi; Girelli, Giacinti, Bonansea. CT: Bertolini.

ARGENTINA (4-3-3): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Rodriguez, Benitez, Ippolito; Bonsegundo, Larroquette, Banini. CT: Portanova

Italia vs Argentina, i pronostici

I pronostici dei bookmaker dicono Italia, ma con un margine minimo: anche in considerazione del fatto che l’Argentina, fino a questo momento, si è mostrata pochissimo ed è uno degli oggetti misteriosi di questo mondiale. Proprio come per l’Italia anche per l’Albiceleste si tratta del quarto mondiale, anche se non ha mai superato nelle tre edizioni giocate fin qui la fase a gironi. Le ultime quote danno l’Italia a 1.50 il pareggio a 4 e la vittoria dell’Argentina oltre i 6 punti.

Italia vs Argentina chiude il primo turno delle partite in programma nella fase a gironi del mondiale di calcio femminile. Calcio di inizio alle 8, ora italiana, nello splendido Eden Park di Auckland che pochi giorni fa ha tenuto a battesimo la prima, vittoria delle padrone di casa che contro ogni pronostico in un mondiale che fino ad oggi ha offerto anche parecchi risultati sorprendenti, hanno battuto di misura la Norvegia. Arbitra l’incontro l’hondurena Melissa Borjas.

Italia e Argentina femminile, quando e dove vedere la partita

Diretta televisiva garantita per le Azzurre con un collegamento su RAI Uno che inizierà poco dopo le 7.30. Un orario decisamente atipico per una partita di calcio in Italia. Kick off alle 8. Si tratta di una delle 15 partite garantite dal recente accordo tra la RAI e la FIFA che ha evitato un pesantissimo blackout proprio alla vigilia di questo mondiale. Anche se l’Italia, purtroppo, è tra i pochi paesi che non garantisce la diretta tv di ognuna delle partite in programma fino al termine del torneo.

Diretta su RAI Uno in tv e in chiaro. Ma sarà possibile anche seguirla live sul nostro canale YouTube dedicato al calcio femminile o streaming su RaiPlay.

La prossima sfida delle Azzurre è contro la fortissima Svezia. Sarebbe fondamentale arrivare a questo big match, proibitivo sotto l’aspetto dei pronostici, con tre punti in tasca.

VEDI NAZIONALE DONNE DATA ORARI PARTITE MONDIALI