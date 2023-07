Germania vs Marocco girone gruppo H, tedesche favorite, ma il Marocco femminile ha i suoi punti di forza. Pronostici e formazioni

Il mondiale di calcio femminile che si appresta a girare la boa del primo turno di partite ha già offerto diverse sorprese. E la sfida Germania vs Marocco, in programma lunedì 24 luglio alle 10.30 ora italiana subito dopo l’esordio della nazionale azzurra contro l’Argentina potrebbe rientrare in questo genere di categoria.

Attenzione infatti al Marocco che sarà anche la penultima squadra nel ranking mondiale tra le partecipanti di questo campionato ma sei già dimostrata all’altezza di compiti importanti, ad esempio bloccando l’Italia sullo 0-0 nell’ultima amichevole prima della partenza per la Nuova Zelanda, ma raccogliendo punti anche contro la Svizzera e diverse altre avversarie di gran lunga più quotate.

Germania vs Marocco, quando e dove: tradizioni agli opposti

La federazione reale del Marocco sta facendo un ottimo lavoro con la propria rappresentativa femminile. I tecnici sono venuti a imparare i fondamentali del calcio europeo virgola in modo particolare proprio in Germania e in Inghilterra. Questa sfida, dunque, rappresenta uno dei classici più affascinanti del mondo dello sport, il confronto tra allievi e maestri.

Partendo dal presupposto che la Germania calcio femminile ha ancora molto da insegnare e il Marocco ha ancora tantissimo da imparare. Ma per quello che si è visto le leonesse dell’atlante sono ambiziose, affamate è in una condizione fisica invidiabile avendo avuto tutto il tempo di preparare questo importante appuntamento senza alcuna distrazione.

La Germania è una autentica corazzata di questo mondiale di calcio femminile probabilmente tra Le cinque squadre favorite per la vittoria finale immediatamente al di sotto di Stati Uniti, Spagna e Inghilterra. La squadra tedesca è tra le poche sempre presente alla fase finale di un Mondiale, ne ha vinti due nel 2004 e nel 2007 ed è reduce da un Europeo importate, anche se si è concluso con la delusione di una sconfitta in finale e sfiorando un record impressionante di nove titoli in 11 edizioni.

Il Marocco dal canto suo si qualifica a questo mondiale dopo aver sfiorato un’impresa leggendaria in Coppa d’Africa, battuto solo dal Sudafrica – che giocava in casa – nella finalissima.

Germania vs Marocco, formazioni a confronto

Da una parte esperienza, concretezza e un modulo consolidatissimo e vede la Germania cambiare le calciatrici ma non il modo di giocare.

Il tema conduttore delle ultime formazioni tedesche che hanno sempre raggiunto il successo l’inossidabile Alexandra Popp alla ricerca dei tre gol di cui ha bisogno per battere i primi tre marcatori di tutti i tempi della Germania. Dall’altra parte il capitano marocchino Ghizlane Chebbak cercherà di riprodurre le prestazioni che le sono valse il titolo di MVP di coppa d’Africa dove è stata capocannoniere con tre gol.

Ma se c’è una giocatrice che ci ha davvero impressionato a Ferrara contro l’Italia, questa è il portiere Er-Rmichi, ufficiale dell’esercito reale marocchino che gioca in patria nell’ASFAR. Non sarà facile batterla nemmeno per l’attacco atomico tedesco.

Germania vs Marocco pronostici e statistiche

Un’ultima curiosità. La Germania ha sempre vinto al Mondiale contro tutte le avversarie africane incontrate fin qui: cinque successi senza mai subire un solo gol.

Pronostici d’acciaio per le panzer tedesche la cui vittoria è data 1.06. Pareggio a 13 e vittoria marocchina che viaggia su numeri altissimi, da un minimo di 26 a un massimo di 45 volte la posta (media dei principali operatori a poche ore dal calcio d’inizio).

Germania vs Marocco si gioca alle 10.30, ora italiana al Rectanular Stadium di Melbourne. Arbitra la statunitense Tori Penso.