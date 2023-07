Danimarca – Cina partita Fifa 2023 terza giornata Gruppo D. Data orario italiano, formazioni e curiosità

La partita Danimarca contro Cina scontro è uno scontro diretto perché nel mondiale di calcio femminile 2023 i gironi non sono tutti uguali.

Al Gruppo C, che vede Giappone e Spagna dividersi i favori del pronostico, fa da riscontro il Gruppo D dove una super favorita, l’Inghilterra, si appresta ad affrontare Haiti lasciando proprio a Danimarca e Cina il compito di affrontarsi fin da subito per quello che potrebbe essere il secondo posto, che vale l’accesso agli ottavi di finale.

Il format del Mondiale prevede fin da subito la sfida tra due squadre che, in quello che sembra essere un immediato scontro diretto, non possono permettersi nemmeno mezzo passo falso.

La Danimarca è una realtà consolidata del calcio europeo che tuttavia ogni volta che si è trovata impegnata in una Coppa del mondo ha finito per deludere le aspettative. Nelle ultime tre edizioni non era riuscita a qualificarsi, l’ultima volta che è riuscita a superare la fase a gironi era il 1995, 28 anni fa. Eppure raramente si è vista una squadra danese così forte e rappresentativa, equilibrata ed esperta in tutti i reparti.

La dimostrazione arriva dal suo attuale punteggio nel ranking FIFA; 13esimo posto, mai così in alto da sei anni a questa parte.

Il CT danese Lars Sondergaard dovrà tuttavia fare a meno di una coppia esperta e di lungo corso come quella composta da Sofie Junge e Stine Larsen. Dolorissimo vedere l’attaccante dell’Hacken disperata e in lacrime dopo l’infortunio al ginocchio che le è costato una convocazione cui teneva enormemente.

Quanto alla Cina: è vero che la rappresentativa asiatica e al di sotto di quella danese ma si tratta di un posticino soltanto. Anche in questo il sorteggio ha offerto un elemento di enorme equilibrio, perché in nessun altro girone ci sono due squadre sulla carta così vicine ed equilibrate per valori in campo.

Ad aggiungere ulteriori motivi di interesse il fatto che nelle ultime tre partite la Danimarca non è mai riuscita a battere la Cina, un pareggio e due sconfitte.

La Cina ha avuto modo di preparare questo Mondiale con tempo e attenzione: tre pareggi nelle ultime amichevoli contro EIRE, Svizzera e Colombia. Un mondiale cui il colosso cinese tiene molto, per dimostrare di avere di nuovo una nazionale competitiva in grado di migliorare i risultati del 1995, quarti di finale, e 1999, secondo posto alle spalle della Norvegia.

Danimarca -Cina: formazioni

Il CT cinese è il silenzioso e schivo Shui Qingxia, un uomo che ha sempre lavorato per la federazione cinese accumulando esperienza e credibilità. Questo mondiale è una grande occasione anche per lui. Giocatrici simbolo sono il capitano Wang Shanshan e il vice Zhang Rui, oltre 300 presenze insieme in nazionale. Una squadra che ha anche dimostrato di saper vincere dopo il trionfo nella Women’s Asian Cup dello scorso anno rimontando la Corea del Sud dallo 0-2 al 3-2 finale grazie a un gol a tempo scaduto di Xiao Yuyi.

Tra le danesi la stella è indubbiamente Pernille Harder, appena passata al Bayern Monaco dopo tre anni di grande successo con il Chelsea. É il capitano e la testimonial della Danimarca, cercherà di consolidare il suo record nazionale di 70 gol. In squadra anche due ‘italiane’ il difensore dell’Inter Thogersen, la compagna di reparto Trige del Milan. Ma attenzione alla giovane e talentuosissima Kathrine Kühl, 20 anni, dell’Arsenal.

Per la Cina, Wang Shanshan è la principale minaccia offensiva. Una giocatrice fisica, veloce e che vede bene la porta e che costituisce con la compagna Lou Jiahui, insieme anche nel Wuhan Jinghian University una linea offensiva ben assortita e che si vede a occhi chiusi.

Danimarca-Cina chiude la terza giornata del Mondiale e il programma del Gruppo D, si gioca alle 14.30 (ora italiana) di sabato 22 luglio, arbitra la canadese Marie-Soleil Beaudoin.

