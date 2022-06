La Pink Bari saluta la Serie B femminile: ceduto il titolo sportivo

Calcio femminile, la Pink Bari cede il titolo. Ecco chi ha comprato e come sarà la prossima serie B donne.

Anche la Pink Bari molla: dopo l’Empoli Ladies, anche la società pugliese ha infatti venduto il proprio titolo sportivo.

L’anno prossimo sarà infatti la Ternana Femminile a disputare la Serie B donne al posto delle biancorosse.

Pink Bari, il comunicato della Ternana Femminile

Ad annunciare la chiusura della trattativa è stata la Ternana donne, la quale attraverso i social ha reso nota la buona riuscita dell’operazione.

Ecco dunque il comunicato integrale della società umbra di calcio femminile:

«La Ternana Femminile, nella stagione 2022/2023, disputerà il campionato nazionale di Serie B, organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C..

La Federazione ha infatti accettato l’istanza della Società rossoverde, in accordo con la A.S.D. Pink Sport Time di Bari per l’attribuzione al Club di via della Bardesca del titolo sportivo di Serie B dalla società pugliese.

L’operazione si inserisce in un quadro di crescita globale della Ternana Calcio con uno sguardo particolarmente attento al settore femminile, in costante ascesa a livello nazionale.

Su questo settore la Società rossoverde, con in testa il presidente Stefano Bandecchi, punta con grande decisione».

Cosa succede alla Pink Bari

La Pink Bari durante la prossima stagione non avrà dunque una prima squadra, ma come comunicato attraverso i social rimarranno attive tutte le giovanili. Dall’Under 17 in giù, infatti, tutte le formazioni biancorosse rimarranno attive e prenderanno regolarmente parte ai rispettivi campionati.

La prossima Serie B femminile

In attesa di eventuali novità, si delinea dunque la prossima Serie B donne: oltre alla Ternana Women ci saranno le tre neopromosse Apulia Trani, Arezzo donne e Trento femminile e le retrocesse Hellas Verona Women, Napoli femminile e Lazio Women, oltre ovviamente alle formazioni che al termine dello scorso campionato hanno mantenuto la categoria.

Ecco infatti l’elenco completo:

Apulia Trani, Arezzo, Brescia, Cesena, Chievo Verona, Cittadella, Cortefranca, Hellas Verona, Lazio, Napoli, Ravenna, San Marino Academy, Sassari Torres, Tavagnacco, Ternana, Trento.