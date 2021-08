Juventus femminile, in campo con il Barcellona alle 18: dove vederla

Partita di altissimo livello per la Juventus femminile prima dell’esordio in campionato: l’amichevole con il Barcellona nel pomeriggio. Formazione e dove vederela in Tv.

Serie A donne – Prosegue a pieno regime la preparazione della Juventus femminile che ha in programma nel pomeriggio uno dei momenti più attesi della sua stagione preparatoria a coppe e campionato. Il Trofeo Gamper contro il Barcellona.

Barcellona-Juventus, il Trofeo Gamper

Per onorare la memoria di John Gamper, giocatore svizzero che fu tra i fondatori del Barcellona, il primo capitano della squadra blaugrana, il Barça anche quest’anno ha organizzato il Trofeo Gamper invitando la Juventus. Un doppio trofeo con una doppia sfida: quella femminile alle ore 18 e quella tra le due prime squadre un programma alle ore 21.30.

Per la Juventus dopo la bella vittoria nell’amichevole contro il Montpellier, battuto 2-1 grazie a una doppietta di Girelli, è un assaggio di quella attesissima Champions League che le bianconere torneranno a giocare a settembre dopo la deludente eliminazione della scorsa stagione quando il sorteggio riservò alla Juventus fin dall’inizio un ostacolo proibitivo, l’Olimpique Lione.

Barcellona femminile campione d’Europa

Per la Juve donne è un test estremamente impegnativo: il Barcellona si presenta al via della nuova stagione da campione d’Europa dopo la storica vittoria in Champions League nella finale dominata e vinta 4-0 nientemeno che contro il Chelsea. Joe Montemurro, il tecnico che quest’anno ha preso il posto di Rita Guarino dopo un ciclo di quattro stagioni in cui le bianconere in Italia hanno vinto praticamente quasi tutto, vuole alzare il livello della sua squadra.

“Si migliora solo giocando con le migliori – dice Montemurro – e il Barcellona in questo momento è una delle squadre femminili più forti del mondo. È un test sicuramente molto impegnativo che dobbiamo tuttavia aspettare con fiducia, consci di quelle che sono le nostre possibilità”.

Juve donne Barcellona dove vederla in TV

La Juventus non è ancora al completo. Una squadra che sembra ormai definita dalle operazioni di mercato che hanno cambiato alcuni elementi fondamentali. Confermate sia Girelli – a lungo al centro delle voci di mercato sia in Italia che all’estero – che Bonansea, la Juve ha visto inserirsi molto bene anche le nuove arrivate. Manca ancora la svedese Hurtig che proprio ieri ha giocato la finalissima femminile alle Olimpiadi, perdendo dal Canada. Una prestigiosa medaglia d’argento.

La giovanissima Amanda Nilden appena arrivata e subito festeggiata per il suo 23esimo compleanno dovrebbe fare il suo esordio proprio con il Barcellona.

La partita sarà proposta in diretta da SKY, canale 253 Sky Calcio, e in streaming sulla piattaforma SkyGo alle ore 18.