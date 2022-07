Europeo Femminile, Germania-Spagna: scontro al vertice, le previsioni

Reduci da un esordio autorevole, Spagna e Germania si affrontano per contendersi il primo posto del girone nel Gruppo B dell’Europeo femminile. Si gioca alle 21

Lo scenario proposto ieri dal Gruppo A, con il big-match tra Inghilterra e Norvegia, concluso con un clamoroso successo da record delle padrone di casa, si replica questa sera per la sfida tra Germania e Spagna.

Squadre che hanno vinto alla loro prima uscita segnando quattro gol e subendo poco (la Spagna) o nulla (la Germania).

Germania, DNA vincente

La vittoria per 4-0 della Germania sulla Danimarca dice molto, quasi tutto della straordinaria consistenza della squadra tedesca. Quattro gol, ma anche tantissime occasioni che hanno letteralmente schiantato quella che sulla carta è una delle difese più forti del campionato. Un attacco atomico, undici gol nelle ultime due partite. Anche se la penultima era una comoda amichevole.

Una squadra che gioca a memoria e che sembra avere assorbito bene alcune assenze significative. L’ultimo precedente risale ai Mondiali del 2019: vinse la Germania di strettissima misura, 1-0. Martina Voss-Tecklenburg ha problemi di scelta: Lattwein e Popp, in gol con la Danimarca, sono qualcosa di più di un’alternativa. Ma dovrebbero partire di nuovo dalla panchina.

Germania-Danimarca 4-0

Spagna, forte nonostante le assenze

Dalla sconfitta del 2019 la Spagna è cresciuta moltissimo, sia individualmente che come collettivo. Una squadra straordinaria. Che in questo Europeo deve fare a meno di giocatrici simbolo come Hermoso e Alexia Putellas, il Pallone d’Oro, entrambe infortunate. Una squadra dal potenziale offensivo impressionante che ha in Lucia Garcia dell’Athletic Bilbao il suo fulcro in attacco. Bonmati riconfermata in attacco.

A conferma del lavoro straordinario che la Spagna sta portando a termine il trofeo appena vinto dalle piccole Furie Rosse in finale contro la Repubblica Ceca. La Seleccion ha un futuro di successo garantito.

Spagna-Finlandia 4-1

Si gioca alle ore 21 all Brentford Community Stadium di Londra. Arbitra la francese Stephanie Frappart.