Calcio Femminile serie A 2021 -22, vincono Juve Roma e Inter

Calcio femminile, inizia bene la prima giornata del campionato di serie A per la Juventus Woman, l’Inter e la Roma di Alessandro Spugna. Classifica e risultati.

La prima giornata del massimo campionato di calcio vede tre squadre vincenti, la Juventus che ha battuto il Pomigliano 3-0, la Roma allenata dal nuovo Ct Alessandro Spugna che ha vinto contro l’Empoli e l’Inter donne guidate da Rita Guarino ex Ct della Juve donne. Oggi ci sarà il debutto del Milan femminile e del Sassuolo. Vediamo intanto l’esordio delle prime squadre

Juventus Pomigliano 3-0

Mentre la squadra maschile delude, le Juventus Woman campione in carica guidata dall’ex Arsenal Joe Montemurro festeggia la prima vittoria in serie A contro il Pomigliano con tre gol. Due di testa di Arianna Caruso e uno di Martina Rosucci. Annullato un gol a Cristiana Girelli per fuorigioco

Soddisfatto del risultato, il tecnico delle bianconere ha così commentato la partita

«Oggi è andata bene, la cosa che mi è piaciuta è che abbiamo messo in mostra buone azioni, anche se non sempre siamo riusciti a finalizzarle. C’è stato un momento in cui, forse memori dell’amichevole, ci siamo un po’ abbassati, ma sono stato contento del modo in cui la squadra si è rialzata – Complimenti al Pomigliano, penso farà un grande campionato».

La Juve donne è attualmente l’unica squadra femminile italiana in Champions League.

Empoli Vs Roma 0-3

Festa anche per la Roma che batte l’Empoli femminile in trasferta. E’ la prima volta che la squadra femminile giallorossa vince una partita d’esordio in serie A, ma la vittoria della Roma è dovuta ai tre autogol dell’Empoli.

Napoli Femminile Vs Inter 0-3

C’era grande attesa per il debutto in Serie A TIMVISION 2021-22 delle nerazzurre, oggi guidate dall’ex coach della Juventus femminile Rita Guarino. Le Lombarde non hanno deluso le attese e con grinta hanno vinto con un secco 3-0 contro la squadra campana. Inizia bene quindi il campionato dell’Inter donne sotto la guida della Guarino.

Risultati serie A femminile

Juventus – Pomigliano 3-0

8’ Rosucci (J), 54’ Caruso (J), 83’ Caruso (J)

Empoli – Roma 0-3

22’ aut. De Rita (R), 57’ aut. Mella (R), 64’ aut. Prugna (R)

Napoli Femminile – Inter 0-3

38’ Simonetti (I), 41’ Marinelli (I), 68’ Pandini (I)