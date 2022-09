Formula 1 Gran Premio Singapore. L’ultima volta ha vinto Vettel su Ferrari

F1 Gp 2022 Singapore. Dopo due anni di stop si torna a correre a Marina Bay. Leclerc e Sainz a caccia della prima vittoria sulla pista asiatica. Programma e orari

Formula 1. A tre settimane di distanza dal Gran Premio di Monza, la Formula 1 torna in pista per disputare il Gran Premio di Singapore.

Con il Mondiale ormai praticamente chiuso a favore di Verstappen e della Red Bull, la Ferrari deve pensare a cercare di chiudere in maniera dignitosa una stagione deludente considerate le premesse e puntare a lavorare in vista del campionato venturo.

Formula uno 2022. Classifica piloti e costruttori

F1 Gran Premio Singapore programma e orari

Il Gran Premio di Singapore si corre sull’omonimo circuito, con la gara trasmessa in diretta su Sky e Now Tv che trasmetteranno live, come di consueto, anche le prove ufficiali e tutte le sessioni di prove libere.

Su Tv8 sarà invece possibile seguire gara e qualifiche ufficiali, ma solamente in differita.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio di Singapore:

Venerdì 30 settembre:

12: prove libere 1 (diretta su Sky e Now Tv)

15: prove libere 2 (diretta su Sky e Now Tv)

Sabato 1 ottobre:

12: prove libere 3 (diretta su Sky e Now Tv)

15: qualifiche ufficiali (diretta su Sky e Now Tv)

18: qualifiche ufficiali (differita su Tv8)

Domenica 2 ottobre:

14: Gran Premio di Singapore (diretta su Sky e Now Tv)

18.30: Gran Premio di Singapore (differita su Tv8)

F1 Gran Premio Singapore tracciato

Il circuito del Gran Premio di Singapore si trova a Marina Bay e misura 5.063 metri. Dovranno essere percorsi 61 giri per un totale di 308,706 chilometri.

Si tratta di un circuito cittadino che, nonostante un design molto recente, ha subito continue modifiche fino ad arrivare alla conformazione attuale. Si tratta di una pista discretamente tecnica, con tre zone drs, la cui principale difficoltà è però legata al clima umido della località asiatica che costringe i piloti a un sostanzioso dispendio calorico durante la gara.

Formula 1 2022: date e calendario del Mondiale di F1

Formula 1 chi ha vinto di più a Singapore

Il Gran Premio di Singapore fa parte del Mondiale di Formula 1 dal 2008, ma non si è corso nel 2020 e 2021 a causa dei problemi legati alla pandemia.

Il pilota che per più volte ha tagliato il traguardo in prima posizione è Sebastian Vettel, vincitore in cinque occasioni. Seguono Lewis Hamilton con quattro, Fernando Alonso con due e Nico Rosberg con una. Per quanto concerne le scuderie, in vetta c’è la Mercedes con quattro successi seguita da Red Bull e Ferrari con 3 (una con Alonso e due con Vettel) e Renault e McLaren con 1.

L’ultima vittoria a Singapore è stata proprio di una Ferrari, quella guidata da Sebastian Vettel nel 2019. Non resta altro che sperare che la tradizione favorevole possa essere di buon auspicio anche per Leclerc e Sainz.

