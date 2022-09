F1 Gran Premio Italia 2022. Verstappen trionfa anche in casa Ferrari

Formula 1 Gp Monza 2022. Leclerc si deve accontentare del secondo posto. Sainz rimonta e conclude quarto. Highlights

Formula 1. Gran Premio d’Italia dolceamaro per la Ferrari che, dopo la pole position conquistata ieri con Leclerc, sognava il ritorno sul gradino più alto del podio. Invece anche a Monza la Rossa si deve inchinare alla superiorità mostrata dalla Red Bull e da Verstappen che trionfa anche sul circuito italiano.

Formula 1 Gran Premio Italia, Verstappen inizia la rimonta

Le varie modifiche alle vetture fanno cambiare la griglia di partenza, con Verstappen che scatta dalla settima piazza mentre Russell è al fianco di Leclerc in prima fila e Sainz in fondo allo schieramento. Norris parte malissimo e ne approfitta l’olandese che sale rapidamente in quarta posizione mentre il monegasco si difende dall’attacco di Russell. Dalle retrovie, lo spagnolo della Ferrari inizia invece la sua rimonta show.





F1 Gp Monza, ritiro per Vettel

Al giro 13 Vettel è costretto al ritiro per delle noie alla vettura che obbligano l’uscita della virtual safety car. Leclerc ne approfitta per rientrare ai box e cambiare le gomme lasciando il comando della corsa a Verstappen seguito da Russell. L’olandese prova ad arrivare sino a metà gara con le gomme di partenza per effettuare una sola sosta.

F1 Gp Italia, Leclerc torna davanti

Al giro 26 Verstappen opta per il cambio gomme montando la mescola media, con Leclerc che torna al comando con pochi secondi sul pilota della Red Bull. Ma il monegasco dovrà probabilmente effettuare una seconda sosta che puntualmente arriva qualche tornata più avanti, con l’olandese che ritorna primo.

Nel finale si ferma Ricciardo, entra la safety car, i due duellanti montano gomme morbide, ma il Gran Premio si chiude dietro la safety car.

Formula 1 Gran Premio Italia, vince Verstappen davanti a Leclerc

E’ quindi Max Verstappen ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Italia davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Russell. Ottima quarta piazza per l’altra Ferrari, quella di Sainz, che era partita dalla diciottesima piazza. Quinta vittoria per l’olandese della Red Bull che legittima ulteriormente la leadership nel Mondiale.

Formula 1 classifiche piloti e costruttori

Verstappen comanda la classifica piloti con 335 punti, ben 116 in più di Leclerc, secondo in classifica, e 125 più del compagno di squadra Perez. Quarto Russell, davanti a Sainz e Hamilton.

Nel mondiale costruttori domina la Red Bull con 545 davanti alla Ferrari con 406, insidiata dalla Mercedes con 371.

Classifica F1 piloti e costruttori

Formula 1, prossimo Gran Premio

Ora il circus della Formula 1 si prenderà una sosta di tre settimane e tornerà in pista nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre a Singapore. Prima infatti era in programma anche il Gran Premio di Russia che però è stato annullato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.