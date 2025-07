I Roses film 2025: uscita, trama e attori della dark comedy

Quando esce il film I Roses. Trailer, anticipazioni e location della dark comedy ispirata al cult “La guerra dei Roses”.

I Roses, il nuovo film Searchlight Pictures diretto da Jay Roach e interpretato da 2 celebrità: Olivia Colman e Benedict Cumberbatch. La pellicola, rilettura moderna del cult del 1989 La guerra dei Roses tratto dal romanzo di Warren Adler, esplora il lato oscuro dei legami coniugali con una miscela tagliente di sarcasmo, ambizione e disintegrazione emotiva. Esce il 27 agosto 2025 nelle sale cinematografiche italiane, ma intanto vediamo trailer e trama.

I Roses trailer del film

Ecco l’anteprima video di questo movie sceneggiato da Tony McNamara e distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Di cosa parla il nuovo film I Roses

La trama del film ruota attorno alla coppia apparentemente perfetta di Ivy e Theo, divisa da una crescente rivalità quando le loro carriere prendono strade opposte: lui in caduta libera, lei in ascesa. Ne nasce un confronto velenoso che trasforma l’amore in una guerra senza esclusione di colpi.

Un titolo che una rivisitazione in chiave attuale di un grande classico, per questo è uno dei film da vedere assolutamente nel 2025. Anche grazie a un cast d’eccezione.

I Roses 2025: cast attori completo

Ecco i protagonisti e i rispettivi ruoli in I Roses:

Olivia Colman è Ivy Rose : moglie brillante, ambiziosa e sempre più determinata a non rimanere nell’ombra del marito.

è : moglie brillante, ambiziosa e sempre più determinata a non rimanere nell’ombra del marito. Benedict Cumberbatch è Theo Rose : un uomo in crisi, geloso del successo di sua moglie, che inizia a perdere il controllo.

è : un uomo in crisi, geloso del successo di sua moglie, che inizia a perdere il controllo. Andy Samberg interpreta Liam , il migliore amico di Theo, coinvolto suo malgrado nel caos della coppia.

interpreta , il migliore amico di Theo, coinvolto suo malgrado nel caos della coppia. Allison Janney è Marjorie , la madre di Ivy, ironica e velenosa, che aggiunge ulteriori tensioni al conflitto.

è , la madre di Ivy, ironica e velenosa, che aggiunge ulteriori tensioni al conflitto. Belinda Bromilow veste i panni di Frances , una terapeuta di coppia che cerca (invano) di mettere pace tra i due.

veste i panni di , una terapeuta di coppia che cerca (invano) di mettere pace tra i due. Sunita Mani è Leila , l’assistente personale di Ivy, testimone della sua trasformazione.

è , l’assistente personale di Ivy, testimone della sua trasformazione. Ncuti Gatwa interpreta Daniel , giovane e brillante collega di Ivy, che accende sospetti in Theo.

interpreta , giovane e brillante collega di Ivy, che accende sospetti in Theo. Jamie Demetriou è Gary , un vicino di casa invadente e comicamente scomodo.

è , un vicino di casa invadente e comicamente scomodo. Zoë Chao è Jenna , l’insegnante dei figli dei Rose, coinvolta suo malgrado nelle dinamiche tossiche dei genitori.

è , l’insegnante dei figli dei Rose, coinvolta suo malgrado nelle dinamiche tossiche dei genitori. Kate McKinnon ha il ruolo di Cassandra, un’avvocatessa spietata che entra in scena nel momento peggiore.

Dove è stato girato I Roses

Le riprese di I Roses si sono svolte tra Londra, Los Angeles e alcune location suggestive in Canada. A Londra, molte scene ambientate nella casa dei Rose sono state girate in un’elegante villa nel quartiere di Notting Hill, scelta per il suo contrasto tra bellezza architettonica e la crescente tensione emotiva tra i protagonisti.

A Los Angeles si sono svolte le riprese in interni e in studi cinematografici, in particolare per le sequenze legate alla carriera televisiva di Ivy. In Canada, sono state girate scene in esterni tra Vancouver e le montagne rocciose, utilizzate per flashback familiari e momenti simbolici della coppia.

Le location enfatizzano il dualismo tra apparenza e realtà, felicità e rovina, rendendo visivamente potente il progressivo collasso del mondo di Ivy e Theo. Insomma I Roses è una commedia nera raffinata, intelligente e spietata, che mette in scena con ironia e dramma la fragilità delle relazioni moderne.

