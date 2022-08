Prime Video agosto 2022, film e serie. Cosa c’è da vedere

Amazon prime video, novità agosto 2022. Film e serie Tv, ecco quali sono i nuovi titoli nel catalogo, di cosa parlano e quando escono.

Prime video, nel mese di agosto ci sono 10 nuovi film e 7 serie da vedere su Amazon. Si tratta di titoli in esclusiva, fra telefilm a puntate, movie cinematografici, racconti sportivi e perfino spettacoli teatrali. Vediamo allora subito cosa esce su Amazon prime video nel mese di agosto 2022.

Serie da vedere su Amazon prime video, agosto 2022

Partiamo da una novità che piacerà agli sportivi, ovvero All or nothing: Arsenal, documentario a puntate sulla vita sportiva della squadra di calcio inglese dell’Arsenal. Format non nuovo per Amazon, visto che già in passato aveva proposto All or nothing: Juventus, quella volta ovviamente si parlava della squadra di calcio italiana. Questo titolo sulla formazione dei “Gunners” inglesi è disponibile a partire dal 4 agosto su prime video.

Di seguito l’elenco di tutte le altre fiction in arrivo su prime video nel mese di agosto:

Cosmic Love , reality series con i protagonisti in cerca dell’amore. Disponibile dal 12 agosto.

, reality series con i protagonisti in cerca dell’amore. Disponibile dal 12 agosto. Il metodo StanisLastrico, il comedy special con protagonista il comico e attore Maurizio Lastrico. Imperdibile su prime video dall’8 agosto.

il comedy special con protagonista il comico e attore Maurizio Lastrico. Imperdibile su prime video dall’8 agosto. A league of theri own , titolo con protagoniste donne che sognano di giocare a baseball. In arrivo il 12 agosto

, titolo con protagoniste donne che sognano di giocare a baseball. In arrivo il 12 agosto Making the cut , i nuovi episodi della terza stagione in catalogo su prime video a partire dal 19 agosto.

, i nuovi episodi della terza stagione in catalogo su prime video a partire dal 19 agosto. Getter Robo Ark, con gli episodi della prima stagione dal 25 agosto.

con gli episodi della prima stagione dal 25 agosto. Haikyuu!!, serie animata sulla pallavolo che torna sulla piattaforma streaming di Amazon con la quarta stagione a partire dal 31 agosto.

Amazon, da settembre l'abbonamento costa di più

Film in uscita su Amazon prime video, agosto 2022

Il primo titolo in uscita è Tredici vite. Racconta la storia vera di un gruppo di sommozzatori che salvò sotto gli occhi del mondo, una squadra di calcio di giovani rimasta intrappolata in un grotta a causa di un improvviso temporale. Da non perdere su prime video a partire dal 5 agosto.

Questi tutti gli altri principali film in uscita nel mese di agosto nel catalogo Amazon prime:

The House of Guccim, di Ridley Scott con protagonista anche la cantante Lady Gaga nelle vesti di attrice. In catalogo dal primo agosto.

di Ridley Scott con protagonista anche la cantante Lady Gaga nelle vesti di attrice. In catalogo dal primo agosto. Censor , film horror e poliziesco, nel catalogo Amazon dall’8 agosto.

, film horror e poliziesco, nel catalogo Amazon dall’8 agosto. Una femmina , titolo drammatico che potete vedere a partire dal 17 agosto.

, titolo drammatico che potete vedere a partire dal 17 agosto. First love , film d’amore che tratta le vicende di due liceali che stanno per entrare nell’età adulta. Disponibile dal 19 agosto in esclusiva su Prime.

, film d’amore che tratta le vicende di due liceali che stanno per entrare nell’età adulta. Disponibile dal 19 agosto in esclusiva su Prime. Secret Team 255 , un thriller di spionaggio con le attrici che interpretano agenti internazionali. Data uscita: 19 agosto.

, un thriller di spionaggio con le attrici che interpretano agenti internazionali. Data uscita: 19 agosto. 7 ore per farti innamorare , pellicola italiana disponibile dal 20 agosto.

, pellicola italiana disponibile dal 20 agosto. Gli idoli delle donne , comicità allo stato puro con gli attori italiani protagonisti (fra cui Lillo) dal 22 agosto in catalogo.

, comicità allo stato puro con gli attori italiani protagonisti (fra cui Lillo) dal 22 agosto in catalogo. Samaritan , titolo di azione che fra i protagonisti annovera attori come Silvester Stallone, in catalogo dal 26 agosto.

, titolo di azione che fra i protagonisti annovera attori come Silvester Stallone, in catalogo dal 26 agosto. Untrapped: the story of Lil Baby, docu-film che racconta la storia verso il successo del rapper Lil Baby, disponibile dal 26 agosto.

docu-film che racconta la storia verso il successo del rapper Lil Baby, disponibile dal 26 agosto. Sono tornato, rievoca il ritorno di Mussolini nella realtà, fra ilarità e riflessioni più profonde. Disponibile dal 30 agosto sull’app.

Prossime uscite su Amazon prime video

Abbiamo visto 17 fra fiction e film in uscita nel mese di agosto 2022 su Prime Video. Ma sulla piattaforma streaming ci sono tantissimi altri titoli che potete già guardare, a partire da quelli già in catalogo da luglio passando per tutti i titoli del 2022 ancora disponibili.

Prossimamente invece cosa c’è da vedere su Prime video? All’inizio del prossimo mese, in particolare dal 2 settembre 2022, arriva una delle serie televisive più attese dell’anno: Il signore degli anelli: gli anelli del potere, basato sull’omonimo film campione d’incassi. A seguire sarà la volta di Me contro te – La famiglia reale e molti altri. Insomma, nel mese di agosto e fino alla fine del 2022 su Amazon prime ci sarà da divertirsi con tutti questi contenuti in esclusiva.

