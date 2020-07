Dati Coronavirus oggi regione per regione, i nuovi focolai in Italia e nel mondo. Le ultime notizie del giorno sul Covid -19

I dati Coronavirus oggi vedono una situazione dei contagi in crescita di cui la maggior parte in Lombardia. Il totale dei nuovi casi in Italia è di 182, i guariti sono 469. In salita i decessi. Le vittime da Covid -19 oggi sono 21 di cui 6 in Lombardia, 4 in Veneto dove c’è un ritorno del virus. Sono 16 invece nuovi positivi in Emilia Romagna che registra 4 decessi.

Complessivamente in Italia abbiamo avuto 240.760 contagiati da Coronavirus da inizio pandemia. Ecco i dati da Nord a Sud del Ministero della Salute

Dati Coronavirus oggi in tutte le regioni

La situazione Covid in Italia mostra regioni a zero casi mentre risalgono i numeri in Lombardia e peggiora in Veneto dove sono stati registrati nuovi positivi.

Ecco la mappa dove potete vedere la situazione contagi Coronavirus in Italia aggiornata.

Mappa Coronavirus Italia

Dati Coronavirus in Lombardia

Sono 109 i nuovi casi da Coronavirus ha comunicato la regione Lombardia. Dei contagi registrati, 49 sono a seguito di test sierologici mentre 31 sono ‘debolmente’ positivi. ” 4 sono i decessi. Scendono i ricoveri nelle terapie intensive, attualmente infatti sono 41 le persone ricoverate nelle TI.

I nuovi focolai in Italia

Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Campania sono le regioni sono le regioni che guidano la classifica dei contagi e vittime da Coronavirus in Italia, ma non solo. Vittime da Covid anche in Puglia, Abruzzo, Sicilia, e Sardegna. Sette regioni su 20 invece non registrano vittime e contagi.

Dati Coronavirus Roma e Lazio

A Roma ci sono 3 nuovi contagi a confermarlo è la regione Lazio nel suo bollettino quotidiano. Complessivamente nel Lazio ci sono di 9 casi positivi e due decessi.

Questi sono i dati Coronavirus di oggi che come spiegato ci mostrano una situazione complessiva più o meno stabile, Ma il Ministero della Salute continua a raccomandare di non abbassare la guardia. Il virus infatti continua a circolare in Italia e nel mondo.

Vedi anche: Mappa Coronavirus Italia

Coronavirus news SkyTg 24

I titoli principali del TgSky fino ai casi Covid- nel mondo ecco le ultime news di SkTG24.





Qui la mappa aggiornata dell’epidemia SARS-CoV-2 nel mondo

Il report Coronavirus su Donne sul Web News continua con le ultime notizie del giorno legate all’emergenza Covid -19