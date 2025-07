Frittata ripiena di peperoni, la ricetta facile tipo omelette

Una frittata semplice e morbida farcita con verdure di stagione. Ingredienti, ricetta passo passo e varianti.

La frittata ripiena di peperoni è un secondo piatto estivo semplice e saporito, adatto per chi ama preparare ricette veloci ma al contempo gustose. In questa versione i peperoni, già cotti e saporiti, diventano il ripieno per farcire una frittata sottile, morbida e piegata a metà, simile a un’omelette. Ideale calda o fredda, anche per un pranzo veloce o per farcire un panino da portare al lavoro.

Ricetta frittata ripiena di peperoni

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Porzioni: 2- persone

Ingredienti

3 uova

1 peperone (rosso o giallo)

2 cucchiai di latte

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo fresco o altre erbe aromatiche.

Come si fa la frittata ripiena di peperoni

1

Lavate prima il peperone, eliminate semi e filamenti, tagliatetelo a striscioline o a cubetti. Cuocete in padella con un filo di olio e poco sale per 7-8 minuti fino a quando diventano morbide.

2

Lavate e tritate le erbe aromatiche

In una ciotola sbattete le uova con latte, parmigiano, sale pepe e una parte del prezzemolo o fino a ottenere un composto omogeneo.

3

Ungete con olio una padella antiaderente, mettete sul fuoco fate scaldare 1 minuto e versate il composto di uova. Fate cuocere a fuoco medio basso e quando inizia a rapprendersi distribuite sopra il peperone già cotto.

4

Per evitare di girarla piegate la frittata farcita a metà come una omelette. Il tempo di cottura complessivo deve essere di circa 8 minuti.

5

Togliete la padella da fuoco, foderate un piatto con carta assorbente da cucina per togliere e adagiate sopra l’omelette.

Fate assorbire l’unto, decorate con prezzemolo o aneto quindi servite la frittata ripiena di peperoni tiepida o fredda.

Conservazione

La frittata tipo omelette si conserva per 12 ore a temperatura ambiente. 24 se la mantenete in frigo dentro un contenitore per alimenti.

Varianti.

Come molte frittate ripiene anche questa può essere cotta in forno a a 180°C per circa 20 minuti.

Se invece preferite una frittatina più morbida prendete ispirazione dalla ricetta originale dell’omelette francese.

Questa ricetta è abbastanza versatile, potete usare anche avanzi di peperoni grigliati o quelli surgelati pronti già puliti e pronti da cuocere.

E infine, ricordate che per fare una buona frittata farcita le uova devono essere a temperatura ambiente. Tiratele fuori dal frigo 30 minuti prima di cucinare la frittata ripiena di peperoni.

