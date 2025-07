Macedonia di frutta estiva: scenografica e colorata

La migliore macedonia estiva con anguria, melone, kiwi e frutta di bosco: come farla, servirla e conservarla

La macedonia di frutta estiva è sempre la benvenuta a tavola. È fresca, colorata, leggera e si prepara in poco tempo: perfetta come fine pasto, per arricchire un buffet o per servire una merenda sana e veloce.

In questa ricetta di macedonia estiva con palline di anguria, kiwi, melone, lamponi e mirtilli, oltre al procedimento e agli ingredienti per preparare un’insalata di frutta fresca, vi spieghiamo anche come conservarla senza farla annerire e come usare gli avanzi per non sprecare nulla.

Preparazione: 15 minuti

Riposo in frigorifero: 20-30 minuti

Tempo totale: circa 15 minuti (senza riposo) / 35-45 minuti (con riposo)

Ingredienti per 4 persone

½ melone retato

½ anguria

2 kiwi

150 g di lamponi

150 g di mirtilli

Succo di ½ limone

1 cucchiaio di miele o zucchero di canna (facoltativo)

Qualche fogliolina di menta fresca

Ricetta macedonia di frutta estiva

Preparare una macedonia di frutta estiva o invernale non richiede grandi abilità in cucina, ci riesce chiunque seguendo questi 3 step passo passo.

1. Preparate prima la frutta. Tagliate a metà melone e anguria e, con uno scavino, ricavate delle palline. Sbucciate i kiwi e tagliateli a cubetti. Lavate con delicatezza i lamponi e i mirtilli per evitare di romperli

2. Condite e mescolate. Trasferite tutta la frutta in una ciotola capiente. Aggiungete il succo di limone, unite un cucchiaio di miele o se preferite 2 cucchiaini di zucchero di canna. Mescolate piano, senza schiacciare i frutti più delicati.

3. Guarnite con foglioline di menta e lasciate riposare in frigorifero per 20-30 minuti. Disponete la macedonia estiva in coppette e servitela fredda.

Come condire e servire la macedonia

Questa macedonia di frutta estiva con anguria, melone, kiwi e frutti di bosco, se avete ospiti, sostituisce con eleganza il dessert. Servitela in coppe trasparenti o nelle scorze svuotate del melone, ma ricordate di mantenerla in frigorifero fino all’ultimo momento. Potete accompagnarla con una pallina di gelato, oppure con un drink di caffè ghiacciato tipo quello greco per un contrasto fresco e leggermente amaro che bilancia la dolcezza della frutta.

E infine, potete sostituire la frutta con mango, pesche o ananas, condirla senza zucchero e aggiungere una grattugiata di zenzero fresco se amate i sapori speziati.

Come conservare la macedonia senza farla annerire

In questa ricetta c’è il kiwi, quindi se la preparate in anticipo, aggiungete sempre il succo di limone per evitare che annerisca. Coprite la macedonia di frutta con pellicola trasparente oppure trasferitela in un contenitore ermetico e conservatela in frigorifero. Anguria, melone e frutti rossi mantengono bene colore e consistenza, ma tendono a rilasciare liquidi con il passare delle ore: per questo è consigliabile consumarla entro 12-24 ore.

Come usare gli avanzi (senza sprechi)

La macedonia di frutta estiva avanzata può trasformarsi in un frullato fresco con qualche cubetto di ghiaccio, oppure può arricchire lo yogurt per una colazione sana. Se volete divertirvi, versatela negli stampini di silicone e preparate ghiaccioli fatti in casa. È perfetta anche come topping per gelati, panna cotta o cheesecake.

Cercate altre idee per servire la frutta in modo originale? Date uno sguardo a come fare gli spiedini di frutta, semplici e scenografici. Oppure, continuate a seguire le ricette di Donne sul Web su Pinterest e YouTube