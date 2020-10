Partita Champions Midtjylland-Atalanta minuto per minuto. Diretta Live

Seconda stagione di Champions League per l’Atalanta di Gasperini che dopo avere sfiorato l’impresa da sogno fermandosi ai quarti di finale di una stagione europea meravigliosa, ci riprova.

INTERVALLO – Non poteva cominciare meglio la Champions League dell’Atalanta che domina il campo, segna tre gol, ne sfiora almeno altrettanti e lascia pochissimo spazio al Midtjylland. Danesi pericolosi solo su una distrazione difensiva su azione di calcio d’angolo.

45 – Finisce il primo tempo, niente recupero: Midtjylland-Atalanta 0-3 dopo 45′

42 – Ancora Atalanta, si sbrana il quarto gol Freuler che si lascia ipnotizzare da Hansen

41 – TUTTO BELLISSIMO, ALTRA AZIONE CORALE: azione sulla sinistra, appoggio che Zapata conclude a rete con forza, Hansen non trattiene e Muriel calcia a porta vuota, 0-3

41 – GOOOOOOOL MURIEL!

40 – Cinque minuti al termine del primo tempo, Atalanta in controllo

38 – Accusa il campo il Midtjylland che sta lasciando l’iniziativa alla Dea

36 – CONCLUSIONE STREPITOSA DEL PAPU, tira da fermo di destro, palla sotto la traversa, meraviglioso…

36 – GOOOOOOL PAPU GOMEZ

34 – Ha corso un bel rischio l’Atalanta, troppo passiva sul calcio d’angolo del Midtjylland

32 – UHHHH CHE RISCHIO, Onyeka mette sul fondo di testa, completamente solo e da tre metri… su azione di corner

31 – ATTENZIONE PERO’, PRIMA CONCLUSIONE DEI DANESI, calcia Dreier e para in angolo Sportiello

29 – Atalanta decisamente molto ben coperta

27 – Prova a reagire il Midtjylland

25 – Sugli sviluppi del calcio di punoizione, splendida azione corale con cross di Djimsiti, appoggio di Romero e gran conclusione di Zapata, completamente libero di battere a rete

25 – GOOOOOOL ZAPATA

24 – Altro calcio di punizione per Gomez dai 40 metri

24 – Fallaccio di Scholz su Gosens, niente cartellino

23 – ZAPATA, CONCLUSIONE ANGOLATISSIMA DA SINISTRA, si allunga in angolo Hansen

21 – L’Atalanta sembra avere preso le misure agli avversari dopo il buon avvio del Midtjylland

19 – Muriel dalla lunga distanza, palla fuori bersaglio

17 – Ora piove davvero a dirotto…

15 – PALO!!! ZAPATA! Va via sul filo del fuorigioco Zapata e calcia con forzam base del palo che respinge la conclusione

14 – Traiettoria velenosissima, intercetta in qualche modo il portiere avversario Hansen

13 . Buon calcio di punizione per l’Atalanta nella tre quarti si prepara Gomez

12 – Cerca la conclusione dalla distanza Pione Sisto, palla alta

10 – Pericolo da parte del Midtjylland che attacca con Sisto, palla al centro insidiosa, libera la difesa dell’Atalanta

9 – Prova ad andare sul fondo Zapata ma si trascina la palla oltre la linea

7 – GOSENS! Grandissimo spunto sulla sinistra, sceglie di tirare, palla di poco sul fondo

7 – Piove davvero molto molto forte

5 – No, non c’è nessun fallo

5 – Recupera un gran pallone nella tre quarti avversaria Gosens che poi cade in area

4 – E’ il Midtiyulland a prendere l’iniziativa

3 – Libera la difesa della Dea

2 – Primo calcio d’angolo per i padroni di casa

1 – Partiti! Midtjylland in bianco, Atalanta con la tradizionale casacca neroblu

20.56 – Piove molto forte, terreno in buone condizioni per ora, spalti praticamente deserti…

20.55 – Formazione confermata, il brasiliano Evander va in panchina nel Midtjulland

20.51 – Intanto clamoroso a Madrid, il Real ha di nuovo perso in casa dopo essere stato sconfitto dal Cadice (0-1). Oggi passano gli ucraini dello Shakthar Donetsk, 2-3, vincevano 0-3

20.44 – I danesi sono imbattuti dopo i tre turni di qualificazione contro Ludogorets, Young Boiys e Slavia Praga

20.31 – Per l’Atalanta qeusta è già una partita chiave, prossimo turno in casa contrio l’Ajax, martedì prossimo alle 21

20.19 – Si gioca alla MCH Arena, piccolo impianto nuovissimo da 12mila posti a Herning, cittadina immersa nel verde di poco più di 80mila abitanti

20.17 – Ecco le formazioni uffiicali:

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. All.: Priske.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

ARBITRO: Artur Dias (Portogallo).

20.14 – Per il Midtjylland è l’esordio ufficiale in una fase a gironi di Champions League

20.10 – Nell’altra partita valida per il Gruppo D l’Ajax ospita il Liverpool, un girone molto duro per la squadra di Gasperini

20.04 – L’Atalanta ha dovuto arginare il problema COVID e si trova in condizione ancora approssimativa dopo un ottimo avvio di stagione che si è concluso con al brutta sconfitta di Napoli di sabato

20.00 – L’Atalanta gtorna in campo in Champions League e affronta il Midtjylland, squadra danese dello Jutland centrale che ha una storia recente e molto curiosa che vi spieghiamo qui sotto

La partita

L’esordio dell’Atalanta è in trasferta contro i danesi del Midtjylland: squadra campione di Danimarca per la terza volta, la squadra dello Jutland è molto giovane. Fondata nel 1999 la società ha molto in comune con l’Atalanta: si è imposta all’attenzione generale per la qualità del suo vivaio e per l’attenzione con cui va a evidenziare i migliori talenti del paese. Il proprietario è Matthew Benham, un imprenditore che aveva già investito nel calcio in Inghilterra con il Brentford e che dal 2014 è il maggiore azionista di un club sanissimo dal punto di vista economico. Con un suo stadio, l’MCH Arena, impiantino delizioso da 12mila persone, e un’organizzazione minuziosa e a misura d’uomo e di calciatore.

I precedenti

Non ci sono precedenti tra Atalanta e Midtjylland: la squadra bergamasca ha un esperienza in Danimarca nelle qualificazioni europee del 2014 con il Copenaghen è passata ai calci di rigore. Il Midtjylland ha invece affrontato l’anno dopo il Napoli subendo due sconfitte in due partite. La squadra danese si è profondamente rinnovata in estate: sono arrivati Pione Sisto dal Celta Vigo, Daniel Hoegh dagli olandesi dell’Herenveen e Luca Pfeiffer dal Wurzburger. La squadra è reduce da un 3-1 in casa con l’Odense, terza vittoria in campionato (con un pareggio e una sconfitta). La squadra è quinta in una classifica per la verità molto corta.

Le probabili formazioni

L’Atalanta deve rinunciare a Gollini e a Caldara, alle prese con problemi seri al ginocchio. Zapata e Muriel in attacco per la squadra di Gasperini con Gomez e Freuler in appoggio. I danesi schiereranno con ogni probabilità Kaba come unica punta.

Midtjylland: Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Onyeka, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba

Atalanta: Sportiello; Palomino, Tolói, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gómez; Zapata, Muriel

Le dichiarazioni di Gasperini

Gasperini porta in Danimarca una squadra bruscamente ridimensionata dopo la brutta sconfitta di Napoli: “Dobbiamo giocare come sappiamo – dice il tecnico della squadra bergamasca – dobbiamo dimostrare lo stesso atteggiamento di sempre. Ogni singola partita è importante in UEFA Champions League, a cominciare dalla primissima. Non ci siamo preparati per il Napoli come avremmo voluto e alcuni dei nostri giocatori hanno lottato contro un avversario duro come loro (si riferisce ovviamente al coronavirus n.d.r.). A volte capita, è possibile perdere delle partite. Dobbiamo ricominciare subito, senza voltarci indietro. Concentriamoci sulla Champions”.