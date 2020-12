L’Inter si gioca il tutto per tutto in un incontro decisivo: obbligatorio vincere. Sperando che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino…

La solita ‘pazza Inter’ che si gioca tutto in una notte. Può essere un trionfo, con la conferma agli ottadi di finale di Champions League, oppure un disastro con l’eliminazione definitiva anche dall’Europa League. Imperativo vincere, con un occhio molto attento a quello che succederà a Madrid.

FINALE – Inter ultima nel girone ed eliminata dall’Europa: è l’unica squadra italiana a fallire gli ottavi di finale di Champions League. Insufficiente la prova dei nerazzurri, confusa e mai davvero convincente. Insufficiente Lukaku, impalpabile Lautaro Martinez. Si salva solo Barella. E ora saranno inevitabili le polemiche in una squadra che perde un’altra bella occasione, parlando di biscotti e combine a Madrid dove invece hanno fatto il loro dovere.

98′ – E’ FINITA! INTER FUORI DALL’EUROPA

97′ – Ammonito Trubin per perdita di tempo

96′ – Ancora Trubin in presa alta, si continua a giocare dopo le molte interruzioni nel recupero

95′ – L’Inter non sfrutta due calci d’angolo consecutivi

95′ – Anche Handanovic in attacco: ultimo assalto

94′ . Si deve ripartire con un corner per l’Inter

91′ – Ammoniti sia Conte che Luis Costa

91′ – Bravissimo il 19enne Trubin, che mette in angolo il pallone nonostante un fallo.

91′ – Gioco fermo per i crampi di Dodo

90′ – E’ finita a Madrid, ha vinto il Real. Peccato che l’Inter non segni…

90′ – Solo quattro minuti di recupero

89′ – PAZZESCO! Sanchez di testa schiaccia verso la porta, ma Lukaku – per altro in posizione di fuorigioco – ferma la palla con il corpo a ridosso della porta….

88′ – Eriksen ci prova dalla distanza, guadagna un calcio d’angolo

87′ – Sanchez cerca di testa su cross di D’Ambrosio, ma mette sul fondo

85′ – Cambia anche lo Shakhtar con Dentinho per Taison

83′ – Escono Lautaro, Bastoni e Haikimi per Darmian, Eriksen e D’AMbrosio: mossa della disperazione per Conte

81′ – Hakimi… pessimo cross…

80′ – Ennesimo pallone di Barella che le punte non riescono a finalizzare. Idee confuse…

78′ – Ora l’Inter sta facendo davvero tanta fatica

74′ – Spazio anche ad Alexis Sanchez al posto di Gagliardini

72′ – Taison con una conclusione di alleggerimento: Handanovic para senza difficoltà

71′ – Ancora Lautaro sul cross di Barella: arriva un calcio d’angolo

70′ – Lautaro Martinez, è sempre lui il più pericoloso: palla fuori, ma non era facile

69′ – Secondo tempo meno incisivo per l’Inter che ora comincia a fare fatica anche nel possesso palla

68′ – Cambio anche nell’Inter: Perisic per Young

67′ – Molto attivo Barella

66′ – Due cambi nello Shakhtar: Allan Patrick per Marlos e Solomon per Tete

63′ – Pericolo per l’Inter: Young perde palla e lo Shakhtar conclude a rete con Tete. Respinge Handanovic… grande rischio

62′ – BROZOVIC! Grande occasione per l’Inter su azione di Barella. Conclusione da buona posizione deviata in angolo…

61′ – Giallo anche per Brozovic per un fallo su Taison

58′ – Ci prova di testa Skriniar ma non riesce a concludere come si deve: palla alta

56′ – Ancora Lautaro Martinez: ci prova al volo l’argentino su un appoggio di Bastoni ma la palla finisce sul fondo

53′ – Trubin! Un miracolo del portiere dello Shakhtar che mette un calcio d’angolo un gran colpo di testa di Lukaku

50′ – Colpo di testa di Lukaku: ma è debole, nessun rischio per la squadra ucraina

47′ – Trubin, di pugno, allontana un cross pericoloso di Bastoni

46 – Si riparte, l’Inter ha assolutamente bisogno di un gol

INTERVALLO – l’Inter non riesce a passare: attacca ma non concretizza. La traversa di Lautaro resta la migliore occasione di un primo tempo che vede l’Inter fuori dall’Europa per ora. Se le cose restano così Real e Shakhtar agli ottavi. Borussia in Europa League e Inter fuori.

45’+2 – FINISCE IL PRIMO TEMPO, 0-0

45′ – Si gioca altri due minuti

44′ – Ultimo minuto. L’Inter domina ma non passa

42′ – Bastoni, arriva alla conclusione e ci prova di forza: impreciso… Sul fondo

41′ – Ancora Lautaro! Di testa cerca l’anticipo su appoggio di Lukaku… ma non trova il bersaglio: Trubin blocca

40′ – Conclusione di Dodo! Para Handanovic, con sicurezza

40′ – Calcio di punizione pericoloso per lo Shakhtar

39′ – Preme l’Inter che sta schiacciando la squadra avversaria

37′ – Cambio nello Shakhtar: Vitao non ce la fa, entra Khocholava

32′ – Raddoppia il Real Madrid: ancora Benzema!

30′ – Ammoniti Vitao per il Fallo, poi Gagliardini per proteste

30′ – Un po’ di tensione: brutto fallo su Lukaku

28′ – Gagliardini fallisce di un nulla l’impatto su un appoggio di Brozovic

23′ – De Vrij! Impatta da distanza ravvicinata, tiro respinto

23′ – Young cerca spazio: ma conclude male

20′ – La prima conclusione ospite: Kovalenko… sul fondo e di parecchio

17′ – Bella conckusione di Lautaro, alta

16′ – Ancora una bella iniziativa di Lautaro che chiede sponda a Lukaku: sul fondo

13′ – Lo Shakhtar difende a cinque e cerca di fare girare la palla

12′ – I giocatori ignorano il risultato di Madrid: per espressa richiesta di Conte nessuna informazione viene veicolata in campo, nemmeno dal maxi schermo per altro all’interno dello stadio deserto

10′ – Attenzione! REAL MADRID IN VANTAGGIO! Benzema! Un risultato importantissimo per l’Inter: che per deve vincere

8′ – Senza esito

8′ – Calcio d’angolo per l’Inter

6′ – TRAVERSA DI LAUTARO! Inter che spinge e si fa subito pericolosa: palla di Barella, velo di Lukaku e gran botta di Lautaro Martinez che si stampa sul montante

4′ – Campo abbastanza allentato: continua a piovere

2′ – Partenza al piccolo trotto, le squadre prendono le misure

21.00 – E’ iniziata! Inevitabile controllare qualsiasi aggiornamento da Madrid



20.58 – Lo Shakhtar ha una tradizione negativa con l’Inter due soli pareggi

20.56 – Intanto si è conclusa la partita tra PSG e Basaksehir Istanbul, sospesa ieri dopo l’incredibile episodio della lite tra il quarto uomo e la panchina turca che sarebbe culminato in un insulto razzista da parte del quarto uomo: è finita 5-1

20.55 – SQUADRE IN CAMPO

20.54 – Ma c’è anche una certa preoccupazione per Gasperini che aveva ipotizzato di dimettersi alla vigilia della partita per via di alcune “teste calde” che avrebbero incrinato il clima dello spogliatoio.

20.53 – L’Atalanta ce l’ha fatta! La Dea si qualifica per la secodna volta in due anni agli ottavi di finale di Champions League.

20.48 – Lo Shakhtar punta al pari come minimo risultato, anche gli ucraini possono passare ma non devono uscire battuti: la squadra di Luis Castro è sempre seconda in campionato ucraino alle spalle della Dinamo Kiev allenata da Lucescu

20.40 – Intanto l’Atalanta si è portata in vantaggio ad Amsterdam contro l’Ajax: Muriel!

20.38 – Cosa succede se: l’Inter deve vincere… Non ci sono alternative, anche se vuole restare per lo meno in Europa League. Con la vittoria dell’Inter tutto dipende dal risultato di Real Madrid-Borussia Moenchengladbach: in caso di parità a Madrid – e ovviamente di vittoria dell’Inter – i nerazzurri vanno in Europa League. Ma se vincono Real o Borussia, chi vince passa prima; e l’Inter sarebbe seconda. Con il pareggio e la sconfitta Inter fuori da tutto

20.36 – Arbitra lo sloveno Slavko Vincic, i guardalinee sono i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto ufficiale è Rade Obrenovic. Al VAR il polacco Pawel Gil con l’assistenza di un altro arbitro internazionale sloveno, Jure Praprotnik.

20.34 – Si gioca alle ore 21.00 a San Siro: gara ovviamente a porte chiuse. A Milano piove con molta insistenza da alcune ore e fa molto freddo

20.30 – L’Atalanta sta bloccando sullo 0-0 l’Ajax e al momento sarebbe agli ottavi, ma non è ancora finita

20.15 – Al momento la Juventus, con la clamorosa vittoria sul Barcellona, e Lazio sono agli ottavi.

Vedi anche > Barcellona-Juventus 0-3, Juve prima nel girone

20.00 – Subito le formazioni, l’Inter recupera in extremis Barella che gioca dal primo minuto. Lo Shakhtar è confermato rispetto alle informazioni della vigilia.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Maycon; Taison. All.: Luis Castro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.