Partita Ferencvaros-Juventus Champions League 2020/2021. Diretta LIVE

Partita Live Ferencvaros-Juventus – Terza partita del girone G di Champions League per la Juve che vola a Budapest, ospite dei campioni ungheresi del Ferencvaros. Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Barcellona, i bianconeri sono a quota tre punti, mentre i padroni di casa, reduci dal pareggio in extremis con la Dinamo Kiev, sono fermi a uno.

La notizia è sicuramente il ritorno da titolare di Cristiano Ronaldo, costretto a saltare la gara coi blaugrana a causa della positività al Covid. Dopo i due gol in poco più di mezz’ora contro lo Spezia, sarà il portoghese a guidare l’attacco bianconero dal primo minuto. Fischio d’inizio alle ore 21,00, alla Groupama Arena di Budapest, per Ferencvaros-Juventus.

Ferencvaros-Juventus: la partita

Ferencvaros-Juventus è una partita che potrebbe già decidere molto del futuro del girone. In caso di vittoria e di contemporanea sconfitta della Dinamo Kiev al Camp Nou di Barcellona, infatti, i bianconeri si porterebbero a +5 punti sia sugli ungheresi che sugli ucraini, con entrambi i match di ritorno da giocare all’Allianz Stadium.

La Juventus, dopo la sconfitta contro i blaugrana (quando ha schierato una squadra dall’età media di 26 anni e 325 giorni, la più giovane scesa in campo in Champions League negli ultimi diciotto anni) deve evitare il secondo ko di fila. Un filotto negativo che, in questa competizione, non si verifica dall’ottobre 2014, quando i bianconeri persero contro Atletico Madrid e Olympiakos. E, fatalità, proprio l’attuale tecnico bianconero, Andrea Pirlo, era in campo nel ko in Grecia.

Il Ferencvaros, definita la “Cenerentola” del girone, non ci sta però a fare la parte della vittima sacrificale. Gli ungheresi si sono qualificati alla Champions League vincendo il loro 31° titolo nazionale e, in casa, vantano uno score di tutto rispetto: su tredici gare interne, infatti, hanno perso soltanto in due occasioni (contro il Leeds nel 1969 e contro l’Ajax nel 1995).

Il punto debole del Ferencvaros è – sicuramente – la fragilità difensiva. Gli uomini dell’allenatore Rebrov hanno infatti subito 26 gol in otto partite di Champions League (3,3 a partita), la seconda media più alta nella storia del torneo, dietro soltanto al Nordsjaelland (22 in sei partite, 3,7 a gara).

La sfida si giocherà a porte aperte, ma con ingressi contingentati. Per la Juve, sarà comunque una trasferta da pre-pandemia, una partita a cui il nostro calcio non è più abituato. Il pubblico di casa, infatti, è conosciuto per essere tra le frange più calde (e anche violente) del tifo ungherese. Alla Groupama Arena di Budapest, confluiranno così circa 20mila spettatori, la maggior parte – naturalmente – di fede Ferencvaros.

La gara sarà arbitrata dall’israeliano Orel Grinfeld che sarà coadiuvato dagli assistenti Hassan e Yarkoni e dal quarto uomo Laibovitz. Al VAR, invece, ci saranno i fischietti Dankert e Osmers.

Ferencvaros-Juventus: i precedenti

Sono sette i precedenti fra Ferencvaros e Juventus. Le sfide, nell’arco di tempo tra il 1932 e il 1965, sono tutte avvenute, però, in competizioni internazionali non Uefa che ormai non esistono più: quattro nella Coppa europea centrale, due nella Mitropa Cup e uno nella Coppa delle Fiere (quando, nel 1965, il Ferencvaros sconfisse la Juve a Torino per 1-0 con gol di Máté Fenyvesi).

Questo, invece, sarà il loro incontro in Champions League. I bianconeri hanno già incrociato un’altra squadra ungherese nel torneo, quando però si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Nella stagione 1972/73, infatti, la Juve superò l’Ujpest nei quarti di finale con un 2-2 complessivo tra andata e ritorno, passando il turno per la regola dei gol in trasferta. Il Ferencvaros, invece, non affronta un club italiano dalla Coppa dei Campioni 1965/66, quando fu eliminato ai quarti di finale dall’Inter (5-1 complessivo fra andata e ritorno).

Probabili formazioni Ferencvaros-Juve

La Juventus dovrebbe scendere in campo con la novità tattica mostrata contro lo Spezia: una variante del solito 4-4-2, ma con un centrocampista di rottura in più a dare solidità al reparto. Dopo il turno di riposo in campionato, fra i pali torna Szczesny.

Con Demiral squalificato e de Ligt ancora non al meglio e non convocato, davanti al polacco giocheranno Bonucci e un recuperato Giorgio Chiellini. Sulle fasce, spazio a Cuadrado e all’insostituibile Danilo, passato da oggetto misterioso durante l’esperienza Sarri a giocatore più utilizzato, invece, sotto la gestione Pirlo.

A centrocampo, dopo la buona prova contro la Spezia, va verso la riconferma Arthur Melo. Al suo fianco, dovrebbero esserci Adrien Rabiot e, come detto, un centrocampista in più rispetto al solito: Weston McKennie. Sull’esterno, Dejan Kulusevski dovrebbe essere schierato dall’inizio, mentre va verso la panchina Federico Chiesa.

Davanti, la notizia è il ritorno dal primo minuto di Cristiano Ronaldo che, dopo essere subentrato nel secondo tempo in campionato, guiderà l’attacco bianconero insieme ad Alvaro Morata, uno degli uomini in forma. Perde il ballottaggio con lo spagnolo Paulo Dybala, apparso in netto ritardo di condizione dopo i tanti giorni lontano dai campi.

FERENCVAROS (4-5-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Zubkov, Laidouini, Kharatin, Somalia, Nguen; Isael. All. Rebrov.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.