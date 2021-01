Calcio femminile, Finale Supercoppa, Juventus-Fiorentina 2-0 – Una doppietta di Bonansea conferma le Bianconere

Non c’è stata partita. Troppo forte la Juventus per una Fiorentina volonterosa che tuttavia dal quarto d’ora del primo tempo in poi è stata sistematicamente schiacciata dalle sue avversarie che hanno vinto con pieno merito. Due gol di Barbara Bonansea, uno per tempo poi una traversa di Boattin e almeno sei nitide palle da gol per la squadra campione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE IN TEMPO REALE

Dominio assoluto della Juventus grazie alla doppietta di Barbara Bonansea cui vanno aggiunte una traversa e almeno tre o quattro miracoli del portiere della Fiorentina Schroffenegger. La Juventus conquista il suo primo trofeo stagionale, si conferma nell’Albo d’Oro della Supercoppa femminile e prosegue la sua straordinaria stagione con l’ennesima vittoria.

Onore al merito alla Fiorentina che era anche partita benino ma che nel corso dei 90′ non è sembrata avere gli strumenti e gli interpreti giusti per mettere in difficoltà una Juve decisamente più forte

E’ FINITA! LA JUVENTUS SI AGGIUDICA LA SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE

90′-2 – Ancora Girelli!!!! Colpo di testa angolatissimo e palla vicino al bersaglio

90’+1 – Galli vicinissima al terzo gol… conclusione su appoggio di Staskova e di piedi Schroffenegger (la migliore delle viola) mette ancora in angolo

90′ – Tre minuti da recuperare

88′ – Gara ormai chiusa, la Juve è in assoluto controllo

85′ – Nella Juventus Rosicci per Caruso e Staskova per Caruso

85′ – Girandola di cambi: nella Fiorentina Baldi per Vigiliucci

82′ – Nessun esito ma la Juve attacca ancora

82′ – Calcio d’angolo per la Juventus

79′ – Fermata in fuorigioco la Viola

76′ – Fiorentina mai insidiosa

74′ – La partita si è spenta: Juventus in pieno controllo

71′ – Cleland per Bonetti nella Fiorentina che sostituisce anche Kim con Monecchi: la Viola passa a un 4-4-2

71′ – Cernoia per Bonansea nella Juventus, altri due gol per la bomber

68′ – Cross per Sabatino, ma Giuliani esce dai pali e anticipa

67′ – TRAVERSA JUVENTUS! Grandissima conclusione di Boattini con il sinistro, Schroffenegger con la punta delle dita devia la palla sul montante

66′ – Girelli e Bonansea in avanti, la Fiorentina respinge ma con molta difficoltà

64′ – Viola molto dimesse

62′ Primo cambio, Adani per Middag nella Fiorentina

60′ – Cerca il colpo di testa vigilucci, ma Giuliani para senza difficoltà

57′ – Fiorentina che fatica molto a reagire, Juve padrona del campo

54′ – Gol strepitoso, un autentico colpo da biliardo di Bonansea che trova il raddoppio con una conclusione tecnicamente perfetta dai limiti dell’area

54′ – GOOOOOOOL! ANCORA BARBARA BONANSEA

50′ – Ancora Bonansea a cercare la conclusione, ma il tiro viene respinto

47′ – Girelli cerca la soluzione personale dal lato sinistro dell’area di rigore. Palla fuori misura

47′ – Altra occasione Juventus, Girelli per Bonansea che dal limite cerca la conclusione: palla respinta

46′ – Non ci sono cambi; clima sempre molto rigido con un vento abbastanza sferzante e fastidioso

46′ – Si riparte con la Juventus in vantaggio

INTERVALLO – Giusto il vantaggio della Juventus, più pericolosa e brillante in attacco. Il vantaggio siglato da Barbara Bonansea.

45′ – Finisce senza recupero il primo tempo

41′ – Ancora Hurtig sul filo del fuorigioco…, alza la bandierina il calcio d’angolo

38′ – Splendida azione personale di Bonansea che si libera di Zanoli e conclude a filo d’erba di sinistra sorprendendo nell’angolo Schroffenegger, leggermente in ritardo nell’occasione

38′ – GOOOOOOOL JUVENTUS, BONANSEA!

35′ – Tiro cross di Hurtig dalla sinistra, nessun problema per Schroffenegger

33′ – Giallo per Thogersen, gioco falloso

32′ – Velocissimo contropiede Viola; frettolosa conclusione di Sabatino, nessun rischio per Giuliani

30′ – Pedersen, altra conclusione pericolosa, deviazione in angolo di Quinn

29′ – Juventus che mantiene una netta supremazia ma non riesce a concretizzare

26′ – GAMA DI TESTA, deviazione angolata ma non potentissima, para ancora Schroffenegger

26′ – Altro calcio d’angolo

25′ – Juve arrembante, Caruso non arriva al colpo di testa vincente di un nulla su cross di Bonansea

23′ – Ancora Juve, gran botta dal lato destro di Girelli, para Schroffenegger… secondo intervento decisivo del portiere Viola

22′ – GRANDE OCCASIONE JUVE! Bonansea appoggia per Hurtig, tiro al volo nell’angolo, si supera Schroffenegger che salva con un grande intervento

21′ – Altro calcio d’angolo per la Juve

21′ – Respinto un tiro di Bonansea

18′ – Ancora Juventus: Girelli fa sponda al centro, la Fiorentina libera ma con molta difficoltà

17′ – Uscita bassa di Giuliani, ottima opportunità per la Fiorentina con Sabatino

16′ – Niente di fatto dalla bandierina

15′ – Conclusione di Hurtig, palla in angolo

15′ – CLAMOROSA PALLA GOL JUVE! Caruso sola davanti alla porta non riesce a concludere su una bella azione a sinistra di Hurtig…

13′ – Ottimo lavoro difensivo di Thogersen, libera la Fiorentina

12′ – Ancora Juve in avanti, si chiude bene la difesa della Fiorentina su Girelli

10′ – Calcia in profondità Bonetti, para a terra Giuliani

9′ – Calcio di punizione sulla tre quarti in favore della Viola, fatto di Galli su Neto

9′- Fermata in fuorigioco Sabatino

8′ – Caruso cerca il tiro dopo essersi guadagnata un po’ di spazio: palla sul fondo

5′ – Come Giuliani in campo dal primo minuto anche Sara Gama con la fascia da capitano della Juve al braccio

5 – Cerca la porta Bonansea, palla decisamente fuori bersaglio

4′ – Clima molto rigido a Chiavari dove non piove: il campo ha retto bene questa Final Four dopo la violentissima grandinata di tre giorni fa

4′ – Fiorentina con il secondo Melani in panchina, Cincotta ha contratto il Covid ed è a casa

3′ – Esce Giuliani (al rientro dal primo minuto) e fa suo il pallone anticipando Sabatino

2′ – Subito un calcio d’angolo per la Fiorentina

1′ – PARTITE

12.28 – Le squadre in campo.

Juventus – Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig.

Fiorentina – Schroffenegger; Quinn, Tonelli, Zanoli, Thogersen, Neto, Middag, Vigilucci, Kim, Bonetti, Sabatino.

12.26 – Squadre in campo

12.24 – La Fiorentina ha battuto per 2-1 in rimonta la Roma

12.22 – La Juventus in semifinale ha eliminato la Roma solo ai tempi supplementari. La prima partita pareggiata nei 90′ dalle Bianconere quest’anno, le altre le hanno vinte tutte

12.20 – Si gioca sul sintetico del comunale di Chiavari dedicato ad Aldo Gastaldi, casa della Virtus Entella

12.18 – Una vittoria a testa. Lo scorso anno trofeo alla Juventus (1-0), due anni fa alla Fiorentina

12.15 – Il calcio femminile assegna il primo trofeo della stagione, per la terza volta consecutiva a giocarsi la Supercoppa sono Juventus e Fiorentina