Napoli-Juve, gara della 22a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita in tv e in streaming. Calcio d’inizio sabato 13 febbraio, ore 18:00

In attesa del big match Napoli-Juventus, è fondamentale capire dove vedere la partita in tv e in streaming. Perché l’appuntamento è di quelli imperdibili – soprattutto dopo le polemiche della gara rinviata – e sono diverse le piattaforme che permettono di entrare “virtualmente” allo stadio Maradona per una delle gare più importanti della 22a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Calcio d’inizio sabato 13 febbraio, ore 18:00.

Il match si giocherà, ovviamente, ancora a porte chiuse. Proprio per questo è fondamentale – per i tifosi bianconeri e per quelli azzurri – capire come fare a seguire in diretta Napoli-Juventus. Andiamo a vedere, allora, dove vedere la sfida in televisione e in streaming.

Napoli-Juve dove vederla in tv: i canali

Napoli-Juventus verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 18:00 di sabato 13 febbraio. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Il match – come detto – sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A. Per vedere Juve-Napoli, quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. I numeri di Cristiano Ronaldo e delle altre stelle bianconere, infatti, non saranno visibili né su Dazn, né in chiaro sulle reti Rai o Mediaset.

Napoli-Juventus dove vederla in streaming

La partita Napoli-Juve sarà trasmessa anche in streaming: niente paura, dunque, se non riuscirete a seguire la partita in tv. Ma come fare a portarvi dietro, ovunque voi siate, l’atmosfera dello stadio Maradona? È semplice: basta pagare i vari abbonamenti di Sky.

Tuttavia la migliore opzione resta Now Tv che, previa sottoscrizione, consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con Napoli-Juventus. Tante alternative, dunque, che possono fare al caso vostro, ma tutte a pagamento.

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia e aver ingranato in campionato con la vittoria sulla Roma, la Juve di Andrea Pirlo è chiamata alla gara della conferma contro un agguerrito Napoli, con Rino Gattuso in bilico. Un match che promette scintille dopo la partita rinviata nel girone d’andata e il successo bianconero in Supercoppa. Emozione che non vi perderete perché ora sapete dove vedere Napoli-Juventus in tv e in streaming.