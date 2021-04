Non tradisca il risultato apparentemente comodo. Per il Milan la vittoria al Tardini contro il Parma è stata tutt’altro che semplice e fortemente condizionato dall’ennesimo sfogo di Ibrahimovic

Milan-Parma 1-3, 30esima giornata Serie A – Ibrahimovic, nel bene e nel male. Capace di fare la differenza, in un senso e nell’altro. Ma anche questa volta il fuoriclasse svedese ha corso il rischio di risultare letale per i suoi facendosi espellere per proteste dopo un’ora di gioco quando il risultato era nettamente dalla parte dei rossoneri (0-2) e costringendo la squadra di Pioli a un finale confuso e problematico.

Ibrahimovic, di nuovo espulso

Questo è Ibra, prendere o lasciare. Non sempre fa la cosa giusta e a volta la sua personalità, che tanti punti porta alla causa, rischia di costare cara. Proprio com’è accaduto nel derby di Coppa Italia perso contro l’Inter quando l’assenza del fuoriclasse nel finale è costato la rimonta dei nerazzurri.

Il Milan che torna alla vittoria soffre più del previsto al Tardini: un primo tempo di livello assoluto, all’altezza delle migliori prestazioni della squadra rossonera nel girone d’andata, quando il Milan dominava la classifica. I gol di Rebic (molto bello) e Kessié sono la logica conseguenza di una superiorità piuttosto evidente che si spegne nel corso della ripresa. Non è chiaro cosa sia successo tra Ibra e il direttore di gara al 60’ quando l’arbitro tira fuori il cartellino rosso diretto per espellere lo svedese. La motivazione ufficiale è proteste: ma se ci fosse anche l’aggravante degli insulti Ibra rischia più di una sola giornata di squalifica.

Il gol di Gagliolo che riporta coraggio al Parma mette il Milan in grande affanno nel finale che si stempera solo grazie al gol a tempo abbondantemente scaduto di Rafal Leão.

Parma-Milan in pillole

06′ – Milan subito pericoloso con Kessié che sfiora un’ingenuità di Conti su una rimessa laterale e calcia impegnando Sepe

08’ – 0-1, gran bel gol di Rebic, assist di Ibra e splendida finta dell’attaccante che evita l’intervento di Gagliolo e insacca all’incrocio

44’ – 0-2, il Milan legittima la sua superiorità nel primo tempo con Kessié che finalizza una bella triangolazione che coinvolge anche Theo Hernandez e Ibrahimovic

51’ – Buon abbio di ripresa del Parma con Donnarumma che salva la porta su Conti. Colpo di testa ravvicinato e parata strepitosa del nazionale che poi chiude la porta anche a Pellé….

60’ – Ibrahimovic dice qualcosa di troppo a Maresca, rosso diretto

66’ – 1-2 Gagliolo riapre la partita insaccando da due passi un bel ponte di Pellé

94’ – 1-3 Milan che chiude il match dopo una lunga e pressante supremazia del Parma che tuttavia non si concretizza. Contropiede orchestrato da Dalot e finalizzato da Rafael Leão che torna al gol

Parma-Milan, il tabellino

PARMA-MILAN 1-3

8’ Rebic (M), 44′ Kessié (M), 66′ Gagliolo (P), 94′ Leao (M).

Parma (4-3-3): Sepe; Conti (85′ Traore), Bani, Gagliolo, Pezzella (74′ Busi); Kucka, Hernani (61′ Grassi), Kurtic; Man, Pellé, Gervinho (46′ Cornelius). All.: D’Aversa.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (77′ Gabbia), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (72′ Meité), Kessié; Saelemaekers (72′ Dalot), Calhanoglu (77′ Krunic), Rebic (84′ Leao); Ibrahimovic. All.: Pioli.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Espulso: Ibrahimovic (M) al 60′.

Ammoniti: Bani, Pezzella, Gagliolo, Kucka (P), Calhanoglu, Hernandez, Kessié, Meité (M).



La classifica

Squadre Pti Pte V N P GF GS Inter 71 29 22 5 2 68 27 Milan 63 30 19 6 5 57 35 Juventus 59 29 17 8 4 58 26 Atalanta 58 29 17 7 5 68 36 Napoli 56 29 18 2 9 63 34 Lazio 52 28 16 4 8 45 38 Roma 51 29 15 6 8 53 44 Verona 41 29 11 8 10 38 34 Sassuolo 40 29 10 10 9 48 48 Sampdoria 36 29 10 6 13 39 43 Bologna 34 29 9 7 13 39 45 Udinese 33 30 8 9 13 32 40 Genoa 32 29 7 11 11 31 41 Spezia 32 30 8 8 14 40 55 Fiorentina 30 29 7 9 13 36 46 Benevento 30 29 7 9 13 30 54 Torino 27 29 5 12 12 42 52 Cagliari 22 29 5 7 17 31 50 Parma 20 30 3 11 16 29 59 Crotone 15 30 4 3 23 37 77

