L’Italia inizia il suo cammino verso il Mondiale in Qatar con una comoda vittoria contro l’Irlanda del Nord, battuta al Tardini di Parma 2-0: ma con qualche distrazione di troppo

Italia-Irlanda del Nord 2-0, qualificazioni Mondiale Qatar 2022 – Tutto relativamente facile per l’Italia di Roberto Mancini che conquista il suo 23esimo risultato consecutivo con 64 punti complessivi. In questo momento meglio di tutti, persino di Arrigo Sacchi. Un’altra partita senza subire gol.

Italia vincente, con qualche affanno

Mancini deve rinunciare a Jorginho che viene sostituito da Locatelli. L’Irlanda del Nord è una squadra non particolarmente tecnica, molto fisica e con poco talento. Tante le riserve anche tra gli ospiti che rinunciano ad almeno tre o quattro titolari. L’Italia ha il merito di trovare subito il gol, che arriva all’11’ e al primo vero affondo azzurro con una bella rincorsa di Berardi che scaraventa in rete con una conclusione potente ed elegante.

Molto simile l’azione del raddoppio, siglato sull’altro lato, quello sinistro, e da Immobile che torna al gol dopo quasi due anni. Tutto sembra facile, ma nel secondo tempo l’Italia si accontenta un po’ troppo.

Giocando sotto ritmo e lasciando un po’ troppa iniziativa agli ospiti, l’Italia corre addirittura qualche rischio costringendo Donnarumma ad almeno tre interventi decisivi.

Il girone dell’Italia

Nell’altra gara del Gruppo C la Svizzera è andata a vincere in Bulgaria 3-1, tre gol nei primi dodici minuti per gli elvetici con Embolo, Seferovic e Zuber. Di Despodov la rete bulgara al 46’. L’Italia adesso andrà in trasferta per le prossime due partite: prima a Sofia per affrontare la Bulgaria domenica sera e quindi a Vilnius, contro la Lituania, mercoledì. Gare alle 20.45 sempre in diretta su RAI Uno.

Italia-Irlanda del Nord in pillole

13’ – 1-0, Berardi –Berardi fugge sulla destra e calcia in rete su assist di Florenzi

15’ – Immobile cerca l’aggancio al volo sull’appoggio di Berardi ma il suo tiro viene respinto

38’ – 2-0, Immobile – Contropiede di Immobile che sul lato sinistro calcia molto bene tra palo e portiere

56’ –Donnarumma mantiene inviolata la porta con due interventi in rapida successione su Whyte poi a Smith, splendido intervento.

70’ – Ancora Donnarumma decisivo su una deviazione ravvicinata di Magennis

73’ – Grande intervento di Bonucci, una vera diga a centro area, su Dallas

84’ – Splendida opportunità per Spinazzola che mette sul fondo da ottim aposizione

Il migliore in campo

Donnarumma, che in una partita apparentemente senza rischi, salva la porta in almeno due occasioni è l’MVP che non ci aspetti in una nazionale che nel corso della ripresa gioca in modo più spento e prevedibile.

Il tabellino

Italia-Irlanda del Nord 2-0

13’ Berardi, 38’ Immobile,

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (dal 74’ Spinazzola); Pellegrini (dal 64’ Barella), Locatelli (dall’83’ Pessina), Verratti; Berardi (dal 74’ Chiesa), Immobile, Insigne (dall’83’ Grifo). Allenatore Roberto Mancini

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, J. Evans, Dallas; McNair, McCann (dal 76’ Thompson), C. Evans 5 (dal 46’ Saville); Davis; Whyte, Magennis (dal 76’ Lafferty). Ct. Ian Baraclough

Arbitro: Ali Palabiliyk

Ammoniti: Saville (NIR), Thompson (NIR)