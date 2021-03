La Nazionale di Roberto Mancini torna a riunirsi in vista dell’Europeo per cominciare la sua corsa al Mondiale in Qatar: gruppo esteso per fare fronte a pandemia e infortuni

La Nazionale di Roberto Mancini al lavoro – Tornano in attività gli Azzurri di Roberto Mancini con tre partite in rapida successo che determinano l’esordio italiano nelle qualificazione al Mondiale in Qatar. Il CT della Nazionale ha convocato 38 giocatori, il massimo ricambio possibile considerando acciacchi e infortuni ma soprattutto le difficoltà delle squadre ancora alle prese con casi di positività al Covid.

Novità in Nazionale

Ci sono almeno quattro giocatori ancora in forte dubbio: sono Ricci, centrocampista dello Spezia, oltre a Bastoni, Sensi e Barella. I tre giocatori dell’Inter, bloccati dalle numerose positività che hanno costretto la squadra nerazzurra a rinviare il proprio match di campionato contro il Sassuolo, attendono il nulla osta. Anche loro, come i propri compagni di squadra sono sottoposti alle misure restrittive per il contenimento della pandemia. Sarà la ASL di Milano a doversi pronunciare.

Le novità riguardano oltre Matteo Ricci, alla sua prima convocazione in Azzurro, anche Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta protagonista di una stagione fin qui assolutamente straordinaria.

Il programma degli Azzurri

Dopo avere conquistato la fase finale della Nations League 2021, l’Italia inizia il suo lungo percorso di avvicinamento ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. L’Italia, decima testa di serie delle qualificazioni europee grazie alle splendide prestazioni di Nations League e alla qualificazione all’Europeo, è inserita nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Girone all’italiana con partite di andata e ritorno, otto in tutto. La prima in classifica va direttamente in Qatar, la seconda dovrà passare dagli spareggi.

Primo match giovedì 25 marzo al Tardini di Parma contro l’Irlanda del Nord. Quindi la prima trasferta, una delle più temibili a Sofia, domenica 28 marzo contro la Bulgaria allo stadio stadio “Vasil Levski”. Quindi nuova trasferta, mercoledì 31 marzo, a Vilnius, contro la Lituania. Tutte le gare sono in programma alle 20.45 con diretta su RAI Uno.

Azzurri imbattuti da trenta mesi

Gli azzurri stanno già raggiungendo alla spicciolata Coverciano, come sempre sede del ritiro azzurro. Un’altra importante novità è il ritorno in Nazionale, questa volta come membro dello staff, di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso, dopo aver chiuso la sua carriera agonistica vestirà i panni di assistente tecnico. Uno staff di primissimo livello che può contare anche su Gianluca Vialli, Lele Oriali, Chicco Evani, Attilio Lombardo, Fausto Salsano e Giulio Nuciari.

Una Nazionale, quella di Roberto Mancini, reduce da una striscia di risultati impressionante. Ben 22 partite utili consecutive in due anni e mezzo, quindici vittorie e sette pareggi. L’ultima sconfitta risale al 18 settembre del 2018 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

I convocati di Roberto Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia)*, Stefano Sensi (Inter)*, Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).

* In attesa della conferma delle autorità sanitarie