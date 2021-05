L’Inter è campione d’Italia ma a Milano saltano tutte le misure anti-covid il centro della città è invaso dai tifosi tutti in Piazza Duomo a festeggiare. Dove sono i controlli dov’è la polizia? Perchè la società non ha invitato i tifosi a mantenere le dovute misure di sicurezza?.

Vincere lo scudetto non significa fare saltare le regole, quello che sta succedendo a MIlano in questo momento è uno schiaffo a chi è ancora in ospedale e a tutti coloro che rispettano le regole compresi i ristoratori costretti a chiudere prima a causa del coprifuoco. Di chi è la colpa?

Inter Campione d’Italia Milano a Milano zero controlli

Tutti sapevano che la squadra di Conte poteva vincere il Campionato di calcio con quattro settimane di anticipo rispetto al Calendario della serie A, anche il sindaco Sala visto che l’inter è una squadra milanese.

Quindi c’èra tutto il tempo per evitare gli assembramenti che ci sono in piazza Duomo. La città è praticamente impazzita non si vedeva un tale caos dai tempi pre-pandemia. Persone di tutte le età uomini, donne, ragazze e ragazzi assembrati anche senza mascherina sono in Piazza Duomo per festeggiare la squadra del cuore senza che nessuno intervenga.

A peggiorare la situazione c’è debole un comunicato da parte della società Inter per invitare i tifosi a darsi una calmata. Forse unaa comunicazione diversa era l’unica arma efficace per evitare questa follia, visto che le autorità locali non hanno provveduto.

Lo scorso anno quando la Juventus ha vinto il campionato a festeggiare erano in pochissimi, è evidente che a Torino i controlli funzionano ma a Milano non hanno mai funzionato. E questa è l’ennesima dimostrazione.

Siamo felici per la squadra Campione, ma non giustifichiamo in alcun modo il comportamento da parte della dirigenza e naturalmente delle autorità locali di Milano. Vincere uno scudetto non significa in alcun modo ignorare la pandemia e le regole imposte dal governo a dispetto di tutta la comunità di una città.